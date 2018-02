Sánchez condiciona el diàleg bilateral amb Catalunya que demana ERC a que s'investeixi un President "legal"

El PSOE sobre a un diàleg bilateral entre la Generalitat i l'Estat, però amb molts condicionants. El grup socialista ha presentat aquest dimarts una esmena a la moció d'ERC que es debatrà aquesta tarda al Congrés en què els republicans demanen que s'obri ja un diàleg amb Catalunya. Per als socialistes, imprescindible que "com abans millor" s'esculli un president de la Generalitat que "pugui legalment exercir les seves funcions" i sigui "capaç de formar govern estable amb respecte al marc constitucional i conforme a l'Estatut".

La moció d'ERC, en canvi, insta el govern de Mariano Rajoy a "reconèixer el resultat de les eleccions del 21-D", és a dir, el "mandat democràtic emanat de les urnes. En cap cas parla d'independència i esgrimeix que, abans d'obrir una negociació, s'impulsi un "diàleg bilateral" entre Rajoy i el Govern "amb l'objectiu d'arribar a una resolució democràtica a les demandes expressades de forma permanent a Catalunya". En cap cas els republicans diuen si es tracta de dialogar amb el Govern legítim que reivindica Puigdemont o bé amb el nou executiu de la Generalitat que ERC i Junts per Catalunya intenten desencallar.

Podem ja ha avançat que té intenció de donar suport al text, tot i que s'obren a la transacció d'una esmena per incloure-hi els socialistes, mentre que ERC ho veu difícil. Per a la portaveu del PSOE al Congrés, Margarita Robles, és "molt hipòcrita" que els republicans demanin un diàleg bilateral des de Madrid mentre, al seu parer, bloquegen la formació de Govern a Catalunya. En la mateixa direcció s'ha expressat el secretari general dels socialistes, Pedro Sánchez, en una reunió davant del seu grup al Congrés per celebrar l'inici d'un nou període de sessions -avui el ple de la cambra baixa es reuneix per primer cop aquest 2018.

Sánchez he evitat replicar Carles Puigdemont, que ahir dilluns el va acusar per Twitter d'actuar de vassall de Rajoy i de fer política de "paper maixé" ja que té els números perquè prosperi una moció de censura al Congrés per fer fora Rajoy -tant ERC com el PDECat ja li han avançat que hi votarien a favor sense res a canvi-. El líder socialista ha tornat a defensar la seva aposta per fer "oposició d'Estat" però en canvi aprovar del bracet amb el govern espanyol totes les iniciatives contra el Procés, inclòs el 155. Al seu parer, estem davant del "major desafiament de la democràcia" i en tot moment "el PSOE ha estat on tocava".

Querido Pedro, si quieres hablar de prófugo como mínimo habla con tu señor ( @marianorajoy) y tened el valor de reactivar la euroorden. Pero dudo que tomes iniciativa alguna dado que eres el primer político de "izquierdas" que, sumando, renuncia a gobernar. Política de papel maché https://t.co/akRlr7hGlP — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 5 de febrero de 2018

Ara demana a l'independentisme que s'afanyi a formar govern. "Podran ajornar la investidura però no podran ajornar més temps que hi hagi un govern que resolgui els problemes reals de la gent", ha dit retraient a Puigdemont que "impedeixi que hi hagi govern pensant només en ell".