Sant Vicenç dels Horts - Soto del Real - Badalona: ERC centra la campanya del 28-A en la "llibertat"

Dijous 11 d'abril Oriol Junqueras farà 50 anys i ERC acompanyarà amics i familiars hores abans de l'inici formal de la campanya electoral de les eleccions generals. Una festa d'aniversari per denunciar el seu empresonament precedirà el primer míting dels republicans, molt a prop de la casa familiar dels Junqueras a Sant Vicenç dels Horts, el mateix escenari on van decidir tancar la campanya de les eleccions catalanes ara fa un any i mig. "Va de llibertat" és aquest cop el lema d'una campanya en la qual la figura de Junqueras tornarà a ser cabdal, fins al punt que el partit té previst viatjar a Madrid, on confia tenir l'autorització per organitzar un míting a la presó de Soto del Real i un altre a la d'Alcalá-Meco, on els nou presos polítics catalans fan vida mentre dura el judici al Tribunal Suprem.

Serà o bé dissabte 13 d'abril o bé divendres 19 quan la caravana dels republicans s'acostarà a les presons madrilenyes, si és que finalment obté el vist-i-plau de la Junta Electoral Central. Dissabte 14 d'abril, per commemorar el 88è aniversari de la proclamació de la Segona República a l'Estat, Esquerra organitzarà el míting central de campanya a l'Estació del Nord de Barcelona i acabarà els quinze dies a Badalona el 26 d'abril. Entremig hauran passat per ciutats com Granollers, Sabadell, Amposta, Lleida, Reus, Sitges, Figueres, Cambrils, Mataró i Girona, en una campanya que s'ha previst que sigui molt metropolitana.

L'objectiu dels republicans serà, un cop més, guanyar les eleccions. Una fita que les enquestes diuen que és assumible, malgrat que ERC té àmplia experiència en dominar els sondejos però acabar cedint a les urnes. Aquest cop s'espera que el PSC sigui el principal rival per obtenir la primera posició a Catalunya i és precisament amb els socialistes –i amb els comuns– amb qui Esquerra ha detectat més votants en disputa. Per això, malgrat parlar de "l'amenaça" del tripartit de dretes (PP, Cs i Vox), el principal missatge del partit apel·larà a les persones que vulguin evitar un pacte entre el PSOE i Cs.

"Va de llibertat perquè l'objectiu és frenar la repressió incessant que ataca els independentistes, però també tuitaires i el món de la cultura", ha expressat el director de campanya, Sergi Sabrià. El pressupost de campanya és d'1,65 milions d'euros, dels quals 850.000 corresponen al 'mailing'. Una xifra lleugerament superior a l'1,5 milions amb què van pressupostar la campanya de les generals del 2016.

La novetat d'aquesta campanya és l'aliança d'ERC amb Sobiranistes, l'escissió dels comuns que té Joan Josep Nuet, número 4 per Barcelona, com a principal referent.