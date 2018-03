Santamaría s’apunta una victòria i el bloc del 155 ho celebra

El govern espanyol s’estalvia ara com ara les valoracions de la detenció de Carles Puigdemont i es va limitar a confirmar, minuts després que saltés la notícia, que s’havia produït a “conseqüència de la petició cursada per la justícia espanyola” i que aniria “seguida dels tràmits habituals en el sistema europeu de cooperació judicial i policial”. La Moncloa evitava així entrar en consideracions de caràcter polític. Deixava aquest aspecte en mans del partit, perquè el PP sí que va llançar les campanes al vol després de saber la notícia. El coordinador general popular, Fernando Martínez-Maillo, va declarar a l’agència Efe que “no es pot ser un fugat eternament”, i va afegir que quan algú es creu “impune i que es pot passejar per Europa sense més, també ha de saber que hi ha un marc jurídic comú a tots els països europeus”.

El govern espanyol s’apunta amb la detenció una victòria per al desprestigiat CNI, el centre d’intel·ligència que controla la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, i que havia sigut qüestionat per la incapacitat de trobar les urnes del referèndum de l’1 d’octubre, i d’evitar l’exili dels polítics encausats per Pablo Llarena. La policia espanyola, en un moviment poc habitual, va confirmar a través de Twitter que l’operació de detenció s’havia dut a terme “gràcies a una operació coordinada dels agents d’informació de la Policia Nacional i el CNI”, en un intent de recuperar el prestigi perdut pels fracassos de les anteriors operacions contra el Procés.

Més enllà del govern espanyol, els partits del 155 en bloc es van mostrar satisfets per la detenció, i el president de Ciutadans, Albert Rivera, va afirmar que suposava la fi de la “fugida del colpista”. “Intentar destruir una democràcia europea, saltar-se les lleis democràtiques, trencar la convivència o malversar diners públics per aconseguir-ho no pot tenir impunitat, la justícia fa la seva feina”, va afegir.

Per la seva banda, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va afirmar a través de Twitter: “Vivim en un estat social i democràtic de dret a Espanya i a Europa. Ningú està per sobre de la llei. Respecte a les decisions judicials i suport a les forces i cossos de seguretat. Dins la Constitució hi ha la política; a fora, res”. En canvi, el líder de Podem, Pablo Iglesias, se’n va desmarcar i va afirmar des de l’Argentina que la crisi política a Catalunya “no se solucionarà amb detencions, presons i judicialitzant la política”, sinó per “vies democràtiques”, segons informa l’agència Efe.

La fiscalia envia documents

A partir d’ara, la fiscalia espanyola haurà de treballar amb la seva homòloga alemanya per intentar garantir que l’extradició de Puigdemont no sigui qüestionada a Alemanya. El ministeri públic va informar ahir que estava “realitzant intenses gestions” amb les autoritats alemanyes per posar a la seva disposició “tota la documentació i material que necessiti per fer efectiva l’euroordre”, activada divendres pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.