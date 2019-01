Sectors del PDECat adverteixen d'un trencament després de la fundació de la Crida

Mentre la Crida Nacional per la República impulsada per l’expresident Carles Puigdemont enllesteix els preparatius de cara el congrés fundacional del dia 26; els sectors del PDECat més reticents al nou espai acceleren els moviments per forçar el president del partit, David Bonvehí, a desmarcar-se'n. Segons diverses fonts consultades per l’ARA, hi ha quadres territorials que es resisteixen a donar suport a l’organització impulsada per Puigdemont i Jordi Sànchez -que la setmana que ve formalitzarà la candidatura a la presidència- per evitar que el partit quedi diluït en un espai més ampli on hi conviuran diferents perfils ideològics. "El PDECat és un partit de centre i social liberal", apunta un dirigent consultat que descriu "dos móns" irreconciliables -a parer seu- dins la formació política: aquells que, representats per la vicepresidenta, Míriam Nogueras, o el senador Josep Lluís Cleries, aposten per una organització amb la independència com a eix central i, per tant, sumar amb la Crida; i els que, tot i compartir el mateix objectiu polític, volen optar per un perfil més pragmàtic i enquadrat en l'espai del centre dreta.

Segons va avançar l'ACN i confirmen diverses fonts a l'ARA, la intenció d'aquest sector és impedir la doble militància. És a dir, que no sigui compatible ser militant del PDECat i, alhora, de la Crida, un cop ja apareix inscrita en el registre de partits



Dirigents com Marta Pascal, Jordi Xuclà, Mercè Conesa, Montserrat Candini, Lluís Font, Carles Campuzano o Xavier Fonollosa estan intensificant els moviments en les darreres hores. "Jo de partit ja en tinc un (...) Si en volen fundar un altre que ho facin, però és incompatible amb ser del PDECat", apunta un càrrec electe consultat, que assegura que aquest és un "corrent de fons" al partit i que es farà evident en les properes setmanes. "Hi ha molta gent que ha dit prou", afegeix un altre consultat.

La visió contrària: els sectors propers a Puigdemont defensen la Crida

Els sectors més propers a Puigdemont, per la seva banda, contesten que fer-se de la Crida no incompleix els estatuts: asseguren que el consell nacional del PDECat pot autoritzar que, en casos concrets, es permeti la doble militància i recorden que en el congrés del mes de juliol va sortir el mandat de sumar amb l'organització de Puigdemont. Justifiquen que la Crida s'hagi inscrit en el registre de partits per tal d'evitar que algú altre s'apropiï de la marca i poder-se presentar a unes eleccions si així es decideix.

També afegeixen que qui ha de resoldre la qüestió de l'encaix amb la Crida són els associats del PDECat, que s'han de pronunciar en una consulta sobre una proposta de relació que treballen els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Lluís Puig amb Bonvehí i Nogueras.

Aquest sector, preguntat per si vol que el partit desaparegui, respon que el naixement de la Crida no implicarà la fi del PDECat. "El partit s'ha de preservar", afirmen, malgrat que són partidaris de deixar-lo en un segon pla i aglutinar-se en l'espai polític de Puigdemont en el període que duri el Procés.

Ajornar la decisió d'encaix a la Crida fins després de les municipals

Una de les dates encerclades al calendari en què pot esclatar el conflicte és el 2 de febrer, quan està previst el primer consell nacional després de la fundació de la Crida. Pocs dies abans, el dia 28 de gener, s'haurà reunit la direcció nacional on més es plasma la divisió del partit: el sector alineat amb Puigdemont encarnat per Nogueras, per una banda; i David Bonvehí i Ferran Bel per l'altra.

Per evitar la tensió que s'albira les properes setmanes, diversos alts dirigents consultats defensen que seria "prudent" resoldre la relació amb la Crida després del judici i les eleccions municipals. Defensen que els exconsellers, malgrat formar part de la comissió delegada, es centraran en la seva defensa els mesos que venen. De fet, des del setembre cada dilluns Nogueras i Bonvehí han els han visitat a Lledoners, a hores d'ara no s'ha pogut tancar cap proposta.

També afegeixen que com que la Crida no es presentarà a les eleccions municipals, on el PDECat es concorrerà amb la marca de JxCat, tampoc urgeix resoldre-ho abans. D'aquesta manera, defensen els partidaris d'ajornar la decisió, s'evitaria la "confusió de sigles" -una de les qüestions que més preocupa els candidats de cara a les eleccions als municipis- i s'aplanaria la tensió interna abans dels comicis.

“Ens acabarem posant d'acord”, assegura un dirigent que es mostra optimista malgrat la divisió, assegurant que no s'imagina la Crida i el PDECat enfrontant-se en unes eleccions.