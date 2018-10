El Senat insta Sánchez a aplicar el 155 per la majoria del PP

El Senat ha instat aquest dimarts el govern espanyol a aplicar el 155 a Catalunya. El PP ha fet valer la seva majoria absoluta per aprovar una moció que insta l’executiu de Pedro Sánchez a enviar un requeriment al president de la Generalitat, Quim Torra, en el qual li pregunti si té “la declaració realitzada el 10 d’octubre del 2017”, en relació a la DUI suspesa per Carles Puigdemont i que va motivar l’anterior 155, és el seu “full de ruta” per aconseguir una Catalunya independent o si té “cap altre planificació contrària a la Constitució per aconseguir aquest objectiu”.

En cas de resposta afirmativa o d’absència de resposta, segons la moció, es requerirà a Torra “a l’empara de l’article 155” a cessar aquesta actitud, i en cas de no ser atès el requeriment s’activarien els mecanismes per tornar a activar el 155.