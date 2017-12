El Síndic creu que la Junta Electoral vulnera el dret d'expressió prohibint la il·luminació groga a Barcelona

El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, creu que la Junta Electoral està vulnerant els drets d'expressió i reunió per prohibir el color groc a la il·luminació de Barcelona i les manifestacions diàries del col·lectiu 'Avis per la Llibertat' a Reus. "S'estan erosionant drets", s'ha preguntat el Síndic: "Com es pot arribar a prohibir un color?".

Així ho ha afirmat aquest divendres en roda de premsa, en la presentació d'una actualització de l'informe sobre l'1 d'octubre, al qual ara afegeix una investigació sobre la campanya electoral, que considera "anòmala" perquè hi ha "candidats a la presó i a l'exterior".

El Síndic vetllarà especialment "per la igualtat de totes les candidatures" perquè considera que la campanya es podria portar a terme sense preservar aquest dret.

Un dels aspectes que investigarà serà el vot exterior, que ha qualificat d'"autèntic desastre", amb un "percentatge molt petit de persones que el podran exercir", i també analitzarà el tractament de cada canal de televisió respecte als diferents partits.

El proper dilluns, el Síndic remetrà aquestes preocupacions a la Junta Electoral. Ribó també ha mostrat preocupació per l'incompliment del compromís d'iniciar una investigació sobre l'actuació policial de l'1 d'Octubre, adquirit pel ministre d'Exteriors, Alfonso Dastis, amb el Secretari General del Consell d'Europa, Thorbjørn Jagland.

"Hi ha una investigació judicial però no política", ha recordat Ribó, ja que la que pretenia iniciar el Parlament va ser cancel·lada amb l'aplicació de l'article 155, i al Congrés dels Diputats "no s'ha articulat cap mecanisme per fer-ho".

El Síndic també ha anunciat que investigarà si la pàgina web del Ministeri d'Interior es pot classificar com a "mecanisme per incitar la catalanofòbia", amb la recent inclusió d'una pestanya per denunciar delictes d'odi a Catalunya, que ha qualificat d'"inacceptable".

Ribó també ha destacat la "manifesta inconstitucionalitat" de l'article 155 tal com ha estat aplicat pel Govern central, que ha implicat el "trencament de compromisos constitucionals" i la "vulneració del dret de participació" del poble de Catalunya, en cessar en ple el govern sortit de les urnes el 2015.

Paral·lelament, "l'article 155 ens porta a un conjunt de paràlisi" respecte a la resolució de demandes interposades pels ciutadans al Síndic, ha denunciat, i ha afirmat que "no val l'excusa que estem en precampanya electoral".