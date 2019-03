El Síndic evita valorar el canvi dels llaços grocs pels blancs per "falta d'elements"

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha evitat valorar la nova pancarta que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha penjat a la façana de la Generalitat argumentant que no l'ha pogut veure i no té prou elements per valorar-la. Preguntat per si el Síndic farà d'ofici un nou informe sobre la nova pancarta que canvia el llaç groc per un de blanc i manté la petició de llibertat per als "presos polítics i exiliats", Ribó ha explicat que primer cal veure si n'hi ha prou amb l'informe que van fer públic aquest dimecres "o si cal anar més enllà amb una nova anàlisis". La Junta Electoral Central (JEC) es reuneix aquesta tarda per analitzar la nova situació i ja ha demanat a la delegació del govern espanyol a Catalunya que li trameti informació sobre les noves pancartes.

En atenció als periodistes després de presentar l'informe del 2018 davant del ple del Parlament, Ribó ha explicat que només ha vist la nova pancarta del Palau de la Generalitat a través de les xarxes socials i que, per tant, no té prou elements analitzats per poder fer-ne una valoració. "Forma part d'esdeveniments que pel nostre rigor institucional encara no podem valorar", ha insistit.



Sobre la possibilitat d'elaborar un nou informe, Ribó ha explicat que el faran en funció de si ho consideren necessari. "Si el que hi ha als anteriors informes és suficientment sòlid, ens remetrem a aquest informes", ha aclarit.



El Síndic ha reiterat que l'estelada i el llaç groc no són símbols de cap partit en exclusiva i que tothom els pot fer servir quan vulgui amb una sola excepció, que en període electoral no es poden exhibir a les façanes i en llocs prominents d'edificis públics de la Generalitat.