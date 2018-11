Solé desafia la UE a "aguantar la mirada" si Junqueras és escollit a les europees

L’eurodiputat Jordi Solé es compromet a utilitzar "tots els recursos" per garantir que Oriol Junqueras pugui exercir si és escollit com a membre de l’Eurocambra el maig de l’any vinent. Solé espera que la Unió Europea sigui capaç d'"aguantar la mirada" i que l’exvicepresident pugui exercir com a eurodiputat malgrat estar a la presó; en cas contrari, diu, "s’estarà fent un impediment greu a la democràcia". "Si tu votes un representant i resulta que se’l priva de llibertat, també se’t priva a tu del teu dret a ser representat", diu.

L'exvicepresident del Govern i líder d'ERC, Oriol Junqueras, va anunciar a finals de setembre que encapçalarà la llista d'ERC a les eleccions europees del maig a través d'una carta a la militància. "Vull continuar lluitant, com ho he fet sempre, per la llibertat del meu país. Vull defensar els meus drets polítics i els de tots els represaliats, que és el que ens volen arrabassar, i per això he decidit presentar-me a les eleccions europees, és la millor manera de no fer efectiva la repressió que ens volen imposar", va argumentar el líder del partit.

Solé, membre del grup dels Verds/ALE, ha descartat també una llista unitària independentista i ha defensat que cada partit "treballi en el seu electorat" per "maximitzar el resultat", com advoca la direcció dels republicans després dels resultats de les últimes eleccions, en què les forces independentistes han sumat més escons presentant-se per separat que no pas de manera conjunta.