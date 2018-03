El Suprem absol Cassandra pels acudits sobre Carrero Blanco a Twitter

El Tribunal Suprem consolida el canvi en la doctrina pel que fa les condemnes a tuitaires per enaltiment del terrorisme. Després que el gener de l'any passat ratifiqués la sentència contra el cantant de Def con Dos, César Strawberry, a un any de presó -ara recorreguda al Tribunal Constitucional- després que l'hagués absolt l'Audiència Nacional, el tribunal es va veure obligat l'estiu passat a canviar la doctrina per delictes d'enaltiment del terrorisme arran d'una directiva europea. Una sentència llavors va marcar el camí perquè s'absolgués tant Strawberry com a la tuitera Cassandra, condemnada a un any de presó per uns acudits sobre Carrero Blanco. El gener d'aquest mateix any el Suprem tornava a absoldre un altre tuitaire, Arkaitz Terrón, per a qui la fiscalia reclamava dos anys de presó. I avui ha arribat finalment el torn de Cassandra.

El TS ha revocat la sentència de l'Audiència Nacional en què el tribunal considerava que els comentaris de Cassandra a Twitter suposaven "una actitud irrespectuosa i humiliant". Ara el tribunal considera que els seus 12 tuits van ser tan sols "acudits fàcils i de mal gust" sobre un atemptat que es va produir fa 44 anys. Assenyala que són reprovables "socialment i fins i tot moralment pel que fa a la mofa d'una greu tragèdia humana", però que no resulta proporcionada una sanció penal.

La doctrina europea que ha obligat el Tribunal Suprem a recular assenyala que per castigar per enaltiment del terrorisme cal que els missatges generin un "risc que es puguin cometre un o diversos delictes". A més, el Tribunal Constitucional ja va començar a utilitzar aquest barem el 2016. Per això Strawberry, el primer condemnat per uns tuits a l'Estat, creu que també serà absolt un cop el TC es pronunciï -de moment ha admès a tràmit el seu recurs-. Si no és així, el cantant té intenció de recórrer al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg, on està convençut que serà absolt.

Diferent vara de mesurar amb els delictes contra la Corona

Ara bé, el Suprem continua amb una vara de mesurar diferent quan inclou també delicte de calúmnies i injúries contra la Corona, com és el cas de la condemna a més de tres anys i mig de presó per a Valtonyc. El raper mallorquí té intenció de recórrer també a Estrasburg per aconseguir ser absolt.