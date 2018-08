El Suprem accepta que Bassa surti de la presó per visitar la seva mare a l'hospital

L'exconsellera Dolors Bassa sortirà de la presó de manera imminent amb un permís extraordinari per poder visitar la seva mare. El Tribunal Suprem ha acceptat la petició que dimecres passat va fer la seva defensa i que prèviament ja havia rebut l'aval del director del centre penitenciari Puig de les Basses, on està en presó preventiva, i de la fiscalia. Bassa serà, doncs, el primer dels presos polítics que obtindrà un permís per sortir temporalment de la presó.

Només seran dues hores en què, escortada per la policia, aquest dissabte podrà anar a l'hospital on la seva mare ha de ser operada. En una nota, el Suprem ha assenyalat que "s'hauran de prendre les mesures de seguretat necessàries per al desplaçament a l'hospital, la permanència al centre i la tornada a la presó un cop acabat el temps autoritzat. La defensa de Bassa ja ha demanat a la ciutadania que no convoqui mobilitzacions, que considera que podrien perjudicar la concessió de futurs permisos.

El permís que s'ha concedit a Bassa és habitual quan un familiar ha de passar per una operació de risc. És, però, el primer a un dels presos polítics, que n'han demanat desenes durant els darrers mesos. Fins ara el Suprem els havia rebutjat tots al·legant, entre altres coses, que l'independentisme podria aprofitar-los per tornar a provocar "mobilitzacions violentes", en paraules del magistrat Pablo Llarena.