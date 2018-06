El Suprem confirma el processament dels líders independentistes

La sala penal del Tribunal Suprem ha confirmat aquest dimarts el processament de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els altres 25 acusats en la causa que instrueix el jutge Pablo Llarena pels delictes de “rebel·lió, malversació i desobediència”. Amb la decisió, el processament que va dictar Llarena ja es considera ferm, i això suposa el pas definitiu cap a la suspensió dels càrrecs públics que ostentin els acusats -el mateix Puigdemont, i Toni Comín, tots dos diputats al Parlament.

Els tres magistrats que integren la sala consideren “suficientment raonable” qualificar els fets com un delicte de rebel·lió perquè afirmant que va existir un “alçament” amb un ús “matusser” del poder per aconseguir la independència de Catalunya “al marge de la llei”, tot i que recorden que la qualificació és “provisional” i que més endavant en el procediment podrien quedar qualificades d’una altra manera. Per justificar el manteniment de la imputació per rebel·lió, la sala considera que, tot i que normalment evoca a pronunciaments militars, no exigeix l’ús d’armes, i tot i que reconeix que la conducta dels acusats no s’assembla a un alçament militar, es manté la possibilitat que sigui “subsumible” en el tipus de rebel·lió.

Pel que fa a l’existència de violència, l’escrit de la sala penal considera que en els dies 20 de setembre i 1 d’octubre es va exercir violència “sobre les persones”. És a dir, la sala fa servir els ferits de l’1-O per justificar el tipus penal, tot i que aquesta violència va ser exercida des de la Policia nacional i la Guàrdia Civil cap a la població, amb només algun incident aïllat d’agressió en sentit contrari. La sala considera que els acusats poden ser “vinculats” a aquests episodis de violència, perquè de manera indiciària es pot concloure que els van “preveure i acceptar” amb l’objectiu d’aconseguir la independència. També afirma la interlocutòria que com que els acusats van animar a participar al referèndum, “en conseqüència” estaven animant a “enfrontar-se” amb la policia. La sala deixa la porta oberta a que el delicte de rebel·lió acabi considerat de sedició, tot i que matisa que “el bé jurídic protegit és diferent, perquè un està inclòs en els delictes contra la Constitució i l’altre en els delictes d’ordre públic.

Els magistrats rebutgen que l’1-O fos l’exercici del dret a vot “de manera festiva”, i consideren que ja hi ha eleccions lliures a Catalunya i Espanya on s’expressen els ciutadans, i que no és “admissible acudir a vies de fet” al marge de la llei per exercir-los. També rebutja la sala que existeixi una persecució política com al·legaven els acusats, i considera que el seu projecte polític és “legítim” dins del marc legal espanyol, però no és possible mirar d’assolir-los per vies de fet i amb “actes de violència”, per això no resulta “ni estrany ni desproporcionat” que s’hagin ocasionat les conseqüències penals que han passat.

A més, afirmen que la malversació també és raonable perquès segons ells hi va haver un “sistema d’engany“ que oculta a els diners destinarà al referèndum. Els acusats havien al·legat indefensió perquè Llarena havia continuat afegint fets constitutius d’aquest delicte després de tancar el processament dels imputats, però la sala considera que no es va produir aquesta indefensió, perquè només són noves dades d’una mateixa actuació, i en cap cas s’està introduint un nou delicte.

Pel que fa als delictes de desobediència, que afecta a alguns imputats, com els membres de la mesa del Parlament, la sala considera que l’argument esgrimit per les defenses que es van acollir al reglament del Parlament no és vàlid, perquè van desobeir de manera continuada el Constitucional, amb unes resolucions que van ser “convenientment notificades”.