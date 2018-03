El Suprem debat si envia Urdangarin a la presó i eleva la pena a 10 anys

Comença el compte enrere perquè Iñaki Urdangarin ingressi finalment a la presó. Cinc magistrats del Tribunal Suprem revisen aquest dimecres les sentències dels 17 condemnats per l'Audiència de Palma en el cas Nóos. La primera en parlar ha estat la fiscalia, que ha demanat elevar la pena de presó de sis anys i tres mesos a deu anys de presó per al cunyat del rei per ser, juntament amb el seu soci Diego Torres, per ser "les motors del delicte".

En una intervenció molt tècnica, la fiscal del Suprem, Ángeles Garrido, ha defensat en la vista pública que se celebra al Suprem l'aplicació d'agreujants a les penes que inicialment van imposar-se a Urdangarin i Torres, així com també a l'expresident de Balears Jaume Matas (PP) pels delictes de malversació de fons públics. Considera que es tracta d'un "delicte bilateral" en què és necessari el concurs de totes les parts.

Urdangarin segueix la vista des de Suïssa, on continua vivint amb al infanta Cristina en plena llibertat des que l'Audiència Provincial de Palma va dictar sentència el passat 17 de febrer del 2017. En recórrer al Suprem, es va suspendre l'ingrés a presó. Un cop el tribunal resolgui -és segur que no serà avui-, Urdangarin pot recórrer encara al Tribunal Constitucional i demanar que se suspengui el seu ingrés a presó, si és en ferm, fins que aquesta última instància admeti a tràmit el recurs. En ser un pena, amb tota probabilitat, de més de cinc anys de presó, la jurisprudència del TC l'obligarà a ingressar a presó, sempre i quan no obtingui un indult del govern espanyol.

L'advocat d'Urdangarin, Mario Pascual Vives, defensarà que l'absolguin i que no ingressi a presó. Igual que ja va fer en el seu moment la infanta, el cunyat de Felip de Borbó nega haver dissenyat un pla per defraudar fons públics a través de l'entramat societari creat al voltant de Nóos. Per a la seva defensa, Urdangarin era un mer relacions públiques que plantejava projectes.

El tribunal està integrat pels magistrats Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo i Miguel Colmenero. Es dona la circumstància que aquest últim és el mateix que ha de redactar la ponència sobre la llibertat sota fiança del conseller d'Interior, Joaquim Forn. Malgrat es va reunir ahir dimarts al vespre amb el tribunal d'apel·lacions que revisa les interlouctòries del jutge Pablo Llarena, encara no hi ha una decisió sobre la taula i no s'espera per aquest dimecres.