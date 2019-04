El Suprem es declara incompetent per autoritzar debats electorals a la presó i retorna la decisió a la JEC

El tribunal que presideix Manuel Marchena ha decidit retornar a la Junta Electoral Central la decisió d'autoritzar o no un debat de candidats a Soto del Real, tal com va demanar el cap de llista de JxCat el 28-A, Jordi Sànchez. En una providència emesa aquest dimarts, els magistrats es declaren incompetents per prendre aquesta decisió perquè el que Sànchez demana no és un acte que afecti una possible "incomunicació judicial –que no ha estat acordada per aquesta sala– ni suposa una excarceració". Així, els jutges insten la JEC a "vetllar per la vigència dels principis que regeixen el desenvolupament del procés electoral".

A finals de març Jordi Sànchez va demanar a Institucions Penitenciàries i a la Junta Electoral Central (JEC) fer un debat amb la resta de caps de llista per la circumscripció de Barcelona. El govern espanyol va desaconsellar-ho per raons de seguretat, mentre que la JEC va passar la pilota al Tribunal Suprem interpretant que és qui té la competència perquè l'està jutjant en un procés penal.