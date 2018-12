El Suprem jutjarà els acusats per l'1-O excepte els membres de la mesa i Boya

El Tribunal Suprem ha optat per trossejar la causa contra una vintena de dirigents independentistes pel Procés, en confirmar aquest dijous la seva competència per jutjar el cas, però enviant al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la causa contra cinc exmembres de la mesa del Parlament i l'exdirigent de la CUP Mireia Boya, acusats únicament per desobediència.

Fonts jurídiques han explicat a l'ARA que la Sala ha estimat els articles de previ pronunciament (equivalent a les qüestions prèvies) plantejats per aquests sis acusats en una vista celebrada el 18 de desembre, de manera que el Suprem jutjarà els membres del Govern que no són a l'exili, l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els Jordis. Aquests també havien plantejat que el seu cas no havia de ser jutjat al Suprem, però els magistrats del tribunal que jutja el cas, presidit per Manuel Marchena, han decidit per unanimitat que en el seu cas sí que són competents.

Això vol dir que la sala penal enjudiciarà Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquin Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila, per del·lictes de rebel·lió, rebel·lió i malversació o només aquest últim delicte, en funció dels casos. En canvi, serà el TSJC qui jutgi Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet, i Mireia Boya, per un delicte de desobediència. S'obre ara un període de 10 dies perquè els advocats dels processats o de les acusacions recorrin si ho consideren oportú, fet que allarga encara uns dies la fixació de la data d'inici del judici, que s'esperava per al gener, i que previsiblement quedarà com a mínim relegat a la part final del mes.

Les defenses consideraven que el manteniment de la comeptència al Suprem era una vulneració dels drets fonamentals dels acusats, entre altres per la vulneració del dret al jutge ordinari predeterminat per llei, però també per la impossibilitat d'accedir a una segona instància (el Suprem és el final del camí judicial). Les defenses consideraven que els fets havien passat a Catalunya, i en alguns casos, com en la de Romeva i Junqueras, es posava en dubte la configuració del tribunal o la designació de Marchena com a ponent, arran de l'escàndol de la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). El mateix Marchena, ponent de la interlocutòria, considera aquestes acusacions fruit del "desfogament defensiu".

En canvi, la sala penal recorda que no és el primer cop que li plantegen la falta de competència del Suprem pel cas, i sempre s'ha mostrat favorable a mantenir-la. A més, considera que els escrits d'acusació de la fiscalia, tot i que encara no hagin estat validats com a fets provats, sí que poden servir "de guia" en la determinació de la competència, en contra del que argumentaven les defenses.

Per justificar l'escissió de la causa, Marchena, que és ponent de la interlocutòria, se centra més en qüestions operatives que no pas en el fons jurídic de la qüestió i explica que la llei d'enjudiciament criminal parla d'"inescindibilitat" dels fets més per qüestions funcionals, que en aquest cas es donen per la "previsible complexitat i durada del judici".

Pel que fa a la vulneració de drets fonamentals, considera que es tractaran en profunditat quan s'obri el judici oral i rebutja de pla que la distància del domicili o la llengüa en què discorri el judici sigui un factor, com van argumentar algunes defenses.