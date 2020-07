El Suprem demanarà a la Fiscalia que es pronunciï primer sobre les sortides de Forcadell de la presó

Tot i que la sentència del Procés ja és a la teulada del Tribunal Constitucional, que tindrà l'última paraula abans que s'activi la via europea, el Tribunal Suprem tornarà a entrar en escena les pròximes setmanes. Ara per revisar les sortides dels presos polítics dels centres penitenciaris. A priori només hauria de posicionar-se en el moment que es faci una petició de canvi al tercer grau –una possibilitat que es preveu a curt termini per a alguns dels presos polítics–, però el tribunal debat sobre si ha de mullar-se ja amb l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. I és que el jutjat de Lleida que va avalar la sortida de la presó de Mas d'Enric – ara ja és a la de Wad Ras a Barcelona– per tenir cura d'un familiar i fer voluntariat va decidir enviar fa una setmana la seva resolució al Suprem per considerar, igual que la Fiscalia, que el programa de sortides dels presos suposa una espècie de "grau intermedi" entre el segon i tercer.

El Suprem podria rebutjar d'entrada prendre partit, però, segons fonts de la sala penal del tribunal consultades per Europa Press, enviarà la resolució al ministeri públic perquè es pronunciï en primer lloc sobre la competència per resoldre sobre l'article 100.2. Amb tot, fonts del Tribunal Suprem puntualitzen a l'ARA que la resolució encara no els ha arribat. La Fiscalia sempre s'ha mostrat contundent en aquest sentit, oposant-se contínuament a Catalunya a les sortides dels presos per considerar que s'està utilitzant aquest article del reglament penitenciari com una alternativa "enginyosa" al tercer grau, que suposaria la semillibertat. Amb aquest pas el Suprem deixa entreveure que té intenció de posicionar-se sobre les sortides de Forcadell i aquest podria acabar afectant la resta dels presos polítics.

Oposició frontal del ministeri públic

El ministeri públic va presentar un recurs d'apel·lació el 15 de maig passat a l'Audiència de Tarragona en contra de la interlocutòria del jutjat de vigilància penitenciària de Lleida i Tarragona, amb seu a Lleida. Un mes després aquest jutjat va decidir enviar el cas al Suprem. Es tracta, doncs, del primer cop que un jutjat de vigilància penitenciària envia la revisió al tribunal madrileny. En els pròxims dies, si la conselleria de Justícia decideix que alguns dels presos passin al tercer grau, ja no hi haurà dubtes sobre si el Suprem té competències per avalar o no la decisió. La principal diferència entre el 100.2 i el tercer grau seria que, entre divendres i diumenge, els presos podrien dormir fora de la presó.

En el seu recurs davant del jutjat de Lleida, la Fiscalia demanava denegar el permís per fer voluntariat perquè les activitats per les quals s'autoritzava la sortida no tenien relació amb el programa de tractament relacionat amb el delicte de sedició, pel qual està condemnada a una pena d'11 anys i 6 mesos de presó. Des que està a la presó de dones de Barcelona, Forcadell pot sortir cinc dies a la setmana durant 12 hores per fer voluntariat.