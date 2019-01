El Suprem denega als exconsellers empresonats assistir "en aquest moment" a la comissió del 155 al Parlament

El Suprem denega ara als exconsellers empresonats assistir a la comissió d'investigació del 155 al Parlament a causa de la imminència del judici. Ho ha fet públic aquest dimarts la sala penal en una interlocutòria que respon a la petició del president del Parlament, Roger Torrent, perquè Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Jordi Turull i Josep Rull compareguessin a la cambra catalana. En un principi havien de fer-ho dimarts passat però el Parlament va posposar la sessió quan es va constatar que no hi podien anar.

El tribunal considera que amb el judici a punt de començar "no procedeix" atorgar aquest permís, també perquè "és previsible que es produeixin indesitjables interferències entre la compareixença a la comissió i el dret de defensa dels acusats al judici oral". "La no descartable coincidència temporal entre les citacions de l'òrgan legislatiu i els de la sala fan més aconsellable descartar, per ara, l'autorització", indica el tribunal, que obre la porta que els implicats ho tornin a demanar més endavant.

Els exconsellers estaven citats dimarts passat, i Torrent demanava autorització perquè ho fessin de manera presencial o a través de videoconferència. La Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i l'acusació popular s'hi van oposar, mentre que les defenses hi van estar d'acord. La resposta arriba ara perquè el dia 22, quan estaven citats, el tribunal encara no havia rebut l'opinió de totes les parts. Malgrat que els set magistrats són conscients que el reglament no posa excepcions en les compareixences de persones que es trobin en presó preventiva, creuen que cal tenir en compte els "deures derivats de l'estatut de part passiva del procés penal". Així, prefereixen no concedir el permís per la coincidència amb l'inici del judici al Suprem.