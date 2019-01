El Suprem habilitarà una sala específica per als presos polítics durant els recessos del judici

Les incerteses generades al voltant de les qüestions pràctiques del judici contra el Procés sembla que comencen a esvair-se. I és que segons ha avançat Europa Press, la sala de govern del Tribunal Suprem habilitarà una sala específica per a "l'estada" dels presos polítics durant els recessos de les sessions per així evitar que es quedin al Saló de Plens.



El tribunal hauria arribat a aquest acord el passat 16 de gener, quan també van concretar les "mesures a adoptar" de cara a l'inici de la vista del judici oral. Així doncs, el document sorgit de la sala de govern estableix que cal "reservar" una habitació situada a la planta inferior al Saló de Plens, on se celebrarà el judici.





La sala estarà disponible per als nou presos polítics "quan arribin al Palau de Justícia i durant els recessos que pugui ordenar el president del tribunal", el magistrat Manuel Marchena. Ara bé, el text no especifica si els trasllats des de les presons de Soto del Real i Alcalá-Meco es faran directament cap al Suprem o si els líders sobiranistes hauran de passar, primer, pels calabossos de l'Audiència Nacional, com preveuen les defenses. Tampoc no s'especifica si Carme Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Joaquim Forn podran quedar-se a durant les suspensions de les sessions per a dinar a la sala esmentada.