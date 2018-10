El TC admet a tràmit recursos d'empara de Junqueras, Romeva, Puigdemont, Ponsatí, Puig i Cuixart

El Tribunal Constitucional ha admet a tràmit els recursos d'empara de l'expresident Carles Puigdemont i també dels exconsellers Oriol Junqueras, Raül Romeva, Clara Ponsatí i Lluís Puig, a més del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Els escrits de Junqueras i Romeva feien referència a la suspensió dels diputats, mentre que els recursos de Puigdemont, Ponsatí i Puig van recórrer la interlocutòria de processament. En el cas de Cuixart, el recurs que va presentar era contra la decisió del Tribunal Suprem de mantenir-lo a la presó.

El ple de l'alt tribunal considera que és "d'especial transcendència constitucional" el que es planteja en els recursos i "planteja un problema o afecta a una faceta d'un dret fonamental sobre el que no hi ha doctrina d'aquest tribunal". Aquests arguments són els que fa servir l'alt tribunal per justificar la seva admissió a tràmit en el cas de tots els recursos.

Un cop admesos a tràmit, els magistrats hauran d'estudiar els motius exposats per totes les defenses i estimar si hi ha hagut vulneració de drets fonamentals. El TC té sobre la taula diversos recursos d'empara d'aquesta naturalesa i haurà de fixar la seva posició properament a través de sentències.