El TC debat l'admissió a tràmit del veto de Rajoy a la investidura de Puigdemont

El ple del Tribunal Constitucional (TC) està reunit des de les deu del matí per debatre l'admissió a tràmit del recurs del govern espanyol per impugnar la candidatura de Carles Puigdemont. El ple confiava no haver de resoldre sobre un tema molt espinós que ja es va endur un cop de porta del Consell d'Estat si s'investia president a un altre candidat i queia així l'objecte del recurs. Però al final s'enfronta aquesta setmana a decidir si admet parcialment o totalment el recurs -amb un nou candidat ja sobre la taula, Jordi Sànchez. Si s'admet a tràmit, es procedirà a suspendre la investidura a distància de Puigdemont, un pas més per tancar el cercle a l'entorn del president de la Generalitat a l'exili i evitar que es repensi el pas al costat a favor de l'exlíder de l'ANC i diputat de Junts per Catalunya, empresonat a Estremera.

El passat 28 de gener va optar per tirar la pilota endavant després de fortes discrepàncies internes: el ple va posposar la decisió de l'admissió a tràmit i imposar mentrestant mesures cautelars per evitar, de facto, la investidura. Puigdemont només podia ser investit si es deixava detenir en territori espanyol i el jutge Pablo Llarena li permetia assistir al ple.

Recurs d'empara del PSC

A més, el TC també té sobre la taula valorar si admet a tràmit el recurs d'empara del PSC en què demana que es posi en marxa el rellotge de la investidura per "desbloquejar" la legislatura. Els socialistes van presentar-lo el passat 20 de febrer. Consideren que la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, d'ajornar sense data el ple d'investidura vulnera els drets dels diputats. El debat al TC coincideix amb l'anunci per part del Parlament, a través de l'escrit de Sànchez presentat a Llarena, de convocar el pròxim ple d'investidura -després del suspès pel TC-