El TC suspèn la comissió del Parlament que havia d'investigar la monarquia

El Tribunal Constitucional ha admès aquest dimarts a tràmit la impugnació del govern espanyol contra la creació al Parlament d'una comissió d'investigació sobre la monarquia. Aquest fet implica la immediata suspensió cautelar d'aquest òrgan –constituït fa menys d'un mes– que volia aprofundir en les "irregularitats" que afecten la casa reial.

La comissió es va crear el 7 de març a partir de l'acord entre les diferents forces amb representació al Parlament. Van votar a favor de crear-la partits com JxCat, ERC, els comuns i la CUP. Els partits constitucionalistes, el PSC, el PP i Ciutadans, hi van votar en contra.

L'òrgan tenia com a objectiu investigar les activitats "delictives o irregulars" de persones vinculades a la família reial espanyola, incloent-hi les destinades a "forçar el trasllat del domicili social de bancs, grans empreses i multinacionals fora de Catalunya després de l'1-O". A més, pretenien centrar-se en la figura del rei emèrit Joan Carles I, analitzant si tenia comptes irregulars a Suïssa i altres paradisos fiscals. Com s'ha defensat més endavant des de l'Estat, les tres formacions del Parlament que es van oposar a la comissió van argumentar que es tractava d'una investigació que no entrava dins de les competències de la Generalitat.

El ple del TC ha acceptat estudiar la impugnació promoguda per Sánchez perquè estima que el Parlament de Catalunya no té competències per fer aquesta investigació i considera inconstitucionals tant l'objecte com el seu contingut. Per presentar el recurs el govern espanyol es va emparar en l'article 161.2 de la Constitució, que li permet impugnar davant del TC "les disposicions i resolucions adoptades pels òrgans de les comunitats autònomes".

Això ha comportat que ara des del tribunal se suspengui de manera cautelar i immediata l'acord de la cambra pel qual es va crear la comissió. En el recurs que han presentat han argumentat, a més, que amb la creació d'aquesta comissió el Parlament envaeix la funció jurisdiccional que la Constitució reserva a jutjats i tribunals i que és en aquesta mateixa Constitució on es determina la inviolabilitat i exempció de responsabilitat del rei.