El TS rastreja les punxades telefòniques a Jové i Pi-Sunyer per investigar el paper dels Jordis en l'1-O

El jutjat número 13 de Barcelona ha remès al Tribunal Suprem el contingut de les trucades intervingudes a Josep Maria Jové, l'ex número dos del vicepresident Junqueras, i a Carles Viver Pi-Sunyer, expresident del Consell Assessor per a la Transició Nacional, segons ha informat l'agència Efe. L'objectiu és determinar el paper del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, en l'organització del referèndum de l'1-O. Els Jordis compliran divendres quatre mesos a la presó de Soto del Real.

En concret, el jutge instructor del Suprem, Pablo Llarena, està interessat en dues trucades: una del 7 d'agost del 2017 entre Jové i l'empresari Oriol Soler, considerat un dels ideòlegs del Procés, i una altra del 23 de setembre entre Pi-Sunyer i l'excap dels serveis jurídics de la Generalitat, Margalida Gil.

Segons detalla la Guàrdia Civil en el seu informe, Oriol Soler demanava al número dos d'Oriol Junqueras citar-se ràpidament abans de la reunió que havia de mantenir aquell mateix matí amb Sànchez i Cuixart per tractar assumptes "dels quals havien parlat anteriorment". Soler, a més, matisava que no podia acudir a la trobada sense preguntar-li "una cosa" per saber "què els havia d'explicar".

"Roures", implicat en l'1-O

En la mateixa trucada, l’empresari explicava a Jové que, després de la reunió amb "els Jordis", s'havia de trobar amb "Roures". "No vull que li anem posant coses sobre la taula sense tenir-ho una mica controlat", va dir Soler sobre Roures, davant la qual cosa Jové va acceptar reunir-se amb ell de forma immediata, menys de mitja hora després d’acabar la trucada. La Guàrdia Civil considera que l’anomenat Roures pot ser el fundador de Mediapro, Jaume Roures, que l’1-O va facilitar la seva seu de Barcelona al Govern de Carles Puigdemont com espai on oferir rodes de premsa. A més, creu que Roures "podria integrar-se" en el Comitè Executiu que apareixia en el document denominat 'Enfocats', considerat el full de ruta del Procés -que va ser confiscat al domicili de Jové, "en qualitat de professional expert en l'àmbit de la comunicació".

Segons els agents, els màxims responsables del moviment independentista eren conscients que "comptar amb el suport d'un proveïdor de serveis audiovisuals de l'entitat Mediapro permetria difondre el missatge sobiranista a un públic molt més gran". Per tant, conclouen que l'acció de comunicació que es va plantejar a 'Enfocats' va ser clau, i que els dirigents independentistes "es van valer de mitjans de comunicació social públics i privats, i que la figura de Jaume Roures es va erigir com a element capital per a la difusió del missatge independentista".

Pel que fa a l’altra trucada que investiga Llarena, del 23 de setembre, Pi-Sunyer explicava a Margarida Gil que Cuixart li demanava que no entressin en "escalades de provocació" i deia que "no hi hauria d’haver manifestacions" després dels escorcolls a la seu de la conselleria d’Economia per part de la Guàrdia Civil. En aquesta conversa, la Guàrdia Civil hi veu un reconeixement implícit per part de Pi-Sunyer que Cuixart és la "persona encarregada d’organitzar els moviments socials i qui determina quan es produeixen manifestacions".