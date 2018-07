El TSJC rebutja un recurs contra el Govern per suposada vulneració de la "neutralitat institucional"

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebutjat admetre a tràmit un recurs contenciós-administratiu contra el president de la Generalitat, Quim Torra, i el Govern per suposada vulneració de la "neutralitat institucional" amb l'exhibició de llaços grocs i altres símbols vinculats al sobiranisme en l'espai públic. El jutge desestima estudiar a fons el cas perquè entén que l'associació recurrent, 'Aixeca't', no està legitimada per perseguir "actes genèrics".

En la interlocutòria, el TSJC deixa clar que la plataforma no independentista no concreta de quina manera li afecta el fet que hi hagi pancartes que demanen la llibertat dels presos o la presència de llaços grocs en edificis públics. "La petició formulada per via administrativa no va ser en cap moment objecte de resposta i no existeix cap acte administratiu que de manera directa o indirecta li reconegui legitimació", apunta el text.

A més, la presidenta de l'associació també havia presentat un recurs al·legant que se li vulneraven els seus propis drets fonamentals. El TSJC, però, també tomba la seva denúncia per errors tècnics. La recurrent no feia referència a quins drets s'haurien vist atemptats -el jutge posa d'exemple la llibertat ideològica, la igualtat o el dret a rebre informació veraç-, sinó que allò que denuncia té a veure amb la neutralitat política de l'administració.

"L'actuació administrativa es podia combatre mitjançant el recurs contenciós-administratiu ordinari sense limitació de motius. Però si es volia utilitzar el de la protecció de drets fonamentals era imprescindible oferir, ja en l'escrit d'interposició, a més de la invocació d'algun d'ells, una mínima explicació sobre la seva vulneració per part de l'administració pública", assenyala la interlocutòria.