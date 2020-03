El lletrat del TSJC confirma que la jutge va demanar "paciència, prudència i contenció" per aturar l'1-O

El lletrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Joaquim Martínez, que va assistir a les reunions que la jutge Mercedes Armas va mantenir amb els màxims responsables de Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional la tardor del 2017, era un dels testimonis importants per a la defensa de Josep Lluís Trapero. En la seva compareixença aquest dimecres per videoconferència, ha confirmat el que el major ja havia manifestat en les seves declaracions: que la magistrada va demanar de viva veu, ja a les acaballes de la trobada del 27 de setembre, que els cossos policials actuessin amb "paciència, prudència i contenció". Trapero havia afirmat que Armas també va demanar que es garantís la "pau social", però Martínez ha advertit que no recordava la literalitat de les paraules.

El major dels Mossos va explicar que es va apuntar el contingut de la reunió en una llibreta i el testimoni també ha confirmat que Trapero prenia notes. El fiscal Pedro Rubira, però, li ha preguntat si aquests principis van quedar per escrit en alguna resolució judicial i ha contestat que no va aixecar acta de la reunió del 27 de setembre, i que tampoc sap si constava en alguna interlocutòria. Armas va deixar per escrit en els fonaments de dret que s'impedís el referèndum "sense afectar la normal convivència ciutadana".

El testimoni també ha corroborat que el major dels Mossos va sol·licitar a la magistrada un aclariment a la part dispositiva de la interlocutòria sobre la coordinació del director del gabinet d'estudis del ministeri de l'Interior, Diego Pérez de los Cobos. Efectivament, Armas va redactar un segon document en què especificava a la part dispositiva que s'actuaria obeint l'article 2.3, apartat a), d'un decret que regula les tasques del gabinet d'estudis del ministeri de l'Interior, dirigit per De los Cobos.

Part de l'estratègia de defensa del major pivota en situar el coronel com el principal responsable del dispositiu policial conjunt i destacar que mai va recriminar que els Mossos no estiguessin actuant correctament. Responent a Rubira, però, Martínez ha assenyalat que no se li va notificar la interlocutòria perquè només estava destinada als tres responsables dels cossos de seguretat. El secretari judicial, que es va encarregar de convocar Trapero, Sebastián Trapote (Policia Nacional) i Ángel Gozalo (Guàrdia Civil) a la reunió del 27 de setembre, s'ha desmarcat de qualsevol contacte amb De los Cobos.

No va ser ell, doncs, qui el va convocar a una reunió el mateix dia 1 d'octubre amb la magistrada. Martínez sí que va gestionar la trobada entre Armas i Trapero, sol·licitada pel major, que li volia fer saber que s'estaven produint "situacions greus". "Arran d'això, la magistrada es va dirigir a De los Cobos per demanar explicacions i ell va reconèixer que s'estaven produint situacions difícils però va acabar concloent que, malgrat això, tenia la situació sota control", ha continuat Martínez.