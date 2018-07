El TSJC rebutja que el jutge de l'1-O investigui Francesc Esteve per la licitació de les urnes

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat que la participació de l'exsecretari de Governació Francesc Esteve en l'1-O s'investigui per separat de la macrocausa per l'organització del referèndum que instrueix el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona. Ara enviarà el cas al deganat perquè decideixi quin altre jutge se n'ha de fer càrrec.

L'alt tribunal català investigava Esteve des del setembre per haver obert un procediment administratiu d'acreditació de fabricants d'urnes, arran d'una querella que també afectava l'exconsellera Meritxell Borràs i que va acabar assumint el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Però Llarena va decidir quedar-se únicament amb la part que afectava els exconsellers del Govern.

Altres jutjats

El TSJC ha acceptat un recurs de la defensa d'Esteve. Inicialment el Tribunal havia remès la causa al magistrat de l'1-O però ara ha decidit estimar els arguments de la seva defensa. En la seva providència, el TSJC argumenta que hi ha altres jutjats que investiguen fets relacionats amb l'1-O, com ara el d'instrucció número 9 de Barcelona que instrueix la causa contra el director general d'Atenció Ciutadana per la seva negativa a bloquejar la web amb el formulari del referèndum, o la querella contra els membres de la sindicatura electoral, que porta el jutjat d'instrucció número 15 de la capital catalana.

El tribunal també considera que no s'ha acreditat amb prou "precisió" la connexió entre la causa d'Esteve i els fets que s'investiguen al jutjat d'instrucció número 13. La macrocausa per l'organització de l'1-O va néixer inicialment arran de la querella contra l'exsenador d'ERC i exmagistrat Santiago Vidal per les seves manifestacions en una sèrie de conferències on assegurava que el Govern tenia accés a dades confidencials dels catalans però s'ha ampliat fins a assolir els preparatius del referèndum.