El TSJC no veu delicte d'odi en uns tuits d'un diputat d'ERC contra la policia espanyola

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha inadmès a tràmit una querella de la fiscalia per delicte d'odi contra el diputat d'ERC Ferran Civit, que durant el mes d'octubre va fer diversos tuits en què criticava la presència d'agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en hotels de Catalunya. En una interlocutòria feta pública aquest divendres, el jutge rebutja els arguments del ministeri públic, que bàsicament se centraven en el fet que el diputat havia expressat missatges suposadament hostils per motivació ideològica. Civit va fer aquests cinc tuits entre el 2 i el 3 d'octubre:

- "No doneu allotjament a qui us reprimeixi. Fora dels nostres hotels! No deixeu dormir en calma a qui us reprimeixi. Feu soroll tota la nit!"

- "Les forces d’ocupació encara hi seran una temporada. Va per llarg i no els hem de facilitar res!"

- "Que tots els futurs turistes sàpiguen amb qui comparteixen habitació:

repressors que agredeixen pacífics demòcrates"

- "Recomaneu a tothom a xarxes i a Tripadvisor l’Hotel Gaudí de Reus mentre

aculli Policia repressora. No són benvinguts!"

- "Llocs de Lleida on hi ha Guàrdia Civil i Nacional: Eisaza Hoteles, Prat de la

Riba 37, Hotel Real, Hotel Sansi"

Uns tuits que, segons la fiscalia, pretenien "intimidar i acovardir" els agents. El magistrat, però, en la seva argumentació recorda que la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (CERI) va manifestar que la tipificació de les expressions que inciten l'odi havia de protegir els membres dels "col·lectius vulnerables". En no reunir aquesta característica, considera que no constitueix el delicte d'odi previst en l'article 510.1 del Codi Penal "qualsevol expressió d'hostilitat difosa públicament contra una o més persones pertanyents a un col·lectiu o grup social identificable de persones, encara que sigui clarament ofensiva i perturbadora de la pau social i l'ordre públic".

Aquest article especifica que per constituir el delicte han de contenir unes motivacions racistes, referents a la ideologia, a la religió, a la situació familiar, a la pertinença dels seus membres a una ètnia, raça o nació, el seu sexe, orientació o identitat sexual, o per raons de gènere, malaltia o discapacitat. El jutge considera que perquè els missatges vulnerin col·lectius per raó de la seva ideologia ha de quedar clar que el grup ofès pertany a una ideologia concreta. Així, encara que quedi clara quina és la ideologia de l'autor dels missatges –independentista en el cas de Civit–, "la mateixa raó del tipus penal requereix que la motivació recaigui en la ideologia" dels receptors dels missatges.