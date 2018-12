Tardà manté la mà estesa a Sánchez però l’avisa que el seu “tancament” pot dur a “la desobediència”

El portaveu d’ERC al Congrés, Joan Tardà, ha considerat aquest dimecres, en el ple sobre Catalunya, que el canvi de discurs del president espanyol, Pedro Sánchez, cap a una renovada duresa amb l’independentisme sembla que estigui presagiant un avançament electoral, perquè ja està “en campanya”, però li ha mantingut “la mà estesa” per al diàleg perquè “encara hi som a temps”. Tardà ha dit que, malgrat l’actitud del president espanyol, no perdran “la paciència” i seguiran apostant pel diàleg, i ha denunciat el “judici de la vergonya” que s’iniciarà en les pròximes setmanes al Suprem contra els líders independentistes. Segons ell, aquest judici es justifica per la corrupció i per la catalanofòbia, convertida en símbol rendible de l’espanyolisme, i que està “incardinada en el poder judicial”.

“El seu tancament, per desgràcia, ens abocarà de nou a la desobediència”, ha reblat Tardà, que ha implorat una proposta que “no exclogui ningú”, ni els independentistes ni els que no ho són. “El seu dilema no són els pressupostos, que sospito que no els vol aprovar”, ha dit, sinó que és entre l’acord i l’autoritarisme, que “obrirà la porta al feixisme".

En resposta, Sánchez l’ha reptat a fer “autocrítica” i a admetre que van fer coses “malament” en abraçar la via unilateral. El president espanyol li ha etzibat que els independentistes “no tenen majoria social”, i l’ha reptat a ell i a Campuzano a aclarir si renuncien a la via unilateral.

El republicà ha censurat que Sánchez hagi abraçat la via repressiva i li ha recordat que l’independentisme està “patint”. I tot i que van fer president Sánchez per “crear un escenari de diàleg i de negociació”, el govern eespanyol no va acceptar instar la Fiscalia a retirar les acusacions “falses” contra els independentistes: “Són actius en la repressió i passius en la negociació". Tardà també ha defensat la “via catalana” a la independència, que és la “cívica i pacífica”, i s'ha allunyat de nou de l’apel·lació a la via eslovena de Quim Torra. Tot plegat, segons Tardà, passa perquè la dreta espanyola està sotmetent Sánchez a un “escac” al qual està sucumbint, però en el qual no caurà la societat catalana, segons ell, que sempre ha estat disposada a “plantar cara al feixisme”. Tardà també s’ha preguntat quin sentit té cronificar un conflicte “entre demòcrates” apostant per la repressió, que mai “acaba amb les ànsies de llibertat”. A més, ha preguntat a Sánchez com s’atreveix a demanar diàleg als independentistes per pactar un Estatut si ell no dialoga amb els seus o amb la resta de partits espanyols per articular una proposta. El portaveu republicà ha recordat que el Parlament ja va acordar un Estatut que va ser tombat pel TC, i que els partits van anar al Congrés a demanar un referèndum.

Per la seva banda, el portaveu del PDECat a la cambra baixa espanyola, Carles Campuzano, ha considerat que el discurs de Sánchez podria haver sigut el de Susana Díaz, i que amb ell dona ales “a Vox”. El portaveu ha afirmat també, durant la seva intervenció, que "el 155 i la seva amenaça són l'expressió del fracàs d'Espanya" en termes polítics. I ha reflexionat que l'experiència de l'executiu de Mariano Rajoy és que "no es pot governar" Espanya ignorant les demandes de Catalunya, i que un govern que pretén "governar Espanya contra Catalunya" està abocat al fracàs.

A més, Campuzano ha demanat al PP i Cs que no els "tractin [als independentistes] com a enemics" perquè són els seus "adversaris" polítics. "Ens sentim nació", "estem en contra de la repressió judicial" i no "ens sentim representats per aquesta monarquia", ha sentenciat el portaveu del PDECat, i ha demanat a Sánchez que retorni a l'esperit de la moció de censura.

Esteban demana propostes concretes

El portaveu del PNB, Aitor Esteban, per la seva banda, ha fet una crida “a tothom” a evitar les temptacions de “prendre els carrers” i erigir-se en veu única per abonar la tesi del “com pitjor, millor”, perquè “seria un error”, a la vegada que tampoc es pot tancar els ulls a la demanda de més autogovern “sense majories”. Però, segons ell, qui ha d’obrir camí és Sánchez, que té “una responsabilitat especial” que demana “propostes concretes”. Esteban ha demanat que els partits de la moció de censura formin un “bloc en positiu” de govern per dur un panorama “amb més llum i optimisme” en lloc “dels núvols d’enfrontament“.