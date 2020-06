Tardà creu que Torra convocarà eleccions "quan consideri que ha desgastat prou ERC"

L'exdiputat d'ERC al Congrés Joan Tardà creu que el president Quim Torra convocarà eleccions "quan consideri que ha desgastat prou ERC". Un fet que ha qualificat "d'estèril i absurd perquè l'acumulació de forces no es fa en quatre dies". Tardà ha afirmat que Torra decidirà la data de les eleccions al Parlament quan cregui que "demoscòpicament està més ben situat". En canvi, ha defensat que ERC vol eleccions com més aviat millor i aposta per un govern de front ampli que inclogui els partits independentistes i els que no ho són però creuen que la solució és un referèndum.

En una entrevista a Ràdio 4, Tardà ha apostat per un govern de "front ampli" de partits catalanistes. En aquest sentit, ha defensat "un diàleg franc amb el PSC", però ha admès que veu "impossible que ara per ara el PSC en formi part". Sí que ha manifestat que si ERC guanya els comicis i té la presidència de la Generalitat, els comuns i la CUP no podran evitar el debat sobre entrar en aquest govern de front ampli tot i la presència de JxCat.

En l'entrevista, Tardà ha concretat el polèmic article en què va definir el torrisme versus el junquerisme. Segons l'exdiputat, el segon considera que l’independentisme "mai havia arribat tan lluny, però que cal més gent i que s’ha adreçar als no independentistes per acumular forces", mentre que el primer està "ancorat en posicions anteriors al 2018". Tardà ha defensat que les tesis de Junqueras s'estan imposant perquè els republicans van defensar que "el govern efectiu havia de ser el de Barcelona i no el de Waterloo perquè no tenia sentit pretendre que el govern de Waterloo volgués ser el legítim quan totes les forces van acceptar les eleccions del 21-D".

En aquest escenari, l'exdiputat ha ressaltat que ERC "ha reorientat el rumb" per tenir èxit en el projecte de l'independentisme i ha fet un esforç per corregir "tot el que no es va fer prou bé". Segons Tardà, la doctrina del junquerisme es basa en el fet que la independència de Catalunya s'ha de construir "amb els catalans que no són independentistes i no pas contra ells".

Preguntat per les declaracions de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, en què diu que si els independentistes no són capaços d'anar junts a les eleccions hauran d'explicar a la gent que no hi haurà independència, Tardà ho ha considerat una "falsedat" que no s'ajusta a la realitat. I ha afegit que "la unitat estratègica no té res a veure amb la unitat electoral", abans de sentenciar que qui no ha apostat mai per la unitat és "únicament la CUP".

En referència al fet que ara JxCat torni a demanar un mediador a la taula de diàleg sobre el conflicte polític, Tardà ha recordat que JxCat va estar en contra d'aquest espai des del principi. "Si del que es tracta és d'anar traient conills del barret per dificultar-ho tot, de posar-hi sorra en comptes de greix, pot dificultar-ho. Però al final el sentit pragmàtic reeixirà", ha conclòs Tardà.