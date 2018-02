Tardà adverteix que seria "una vergonya inadmissible" que JxCat i ERC no pactessin un govern "efectiu"

El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha advertit avui que seria "una vergonya" i "inadmissible" que les formacions independentistes no arribessin a un acord per aconseguir un Govern "efectiu" a Catalunya, i ha afegit que aconseguir aquest objectiu comença a ser "urgent". El dirigent republicà ja ha manifestat en reiterades ocasions les últimes setmanes la necessitat de configurar un govern efectiu, i fins tot va avisar que potser s'hauria de "sacrificar" Puigdemont.

En declaracions als passadissos del Congrés, Tardà ha volgut deixar clar que "res està trencat" entre JxCat i ERC, i que al final les dues formacions aconseguiran un acord "per responsabilitat", perquè la seva victòria a les eleccions del 21 de desembre, que defineix com a "titànica", es tradueixi en un govern independentista. Ara bé, ha remarcat que "l'escenari ja exigeix parlar d'urgències" perquè l'aplicació de l'article 155 de la Constitució "castiga" tots els catalans, siguin independentistes o no.

Segons la seva opinió, les complicacions de la negociació "denoten" la complexitat de la política catalana actual, els "pals a les rodes" de l'Estat i les "anomalies", però ha insistit en la necessitat de pactar. "La ciutadania catalana castigaria els partits independentistes si no fóssim capaços de traduir la victòria en un govern efectiu que ens permeti que ens governi qui ha guanyat les eleccions", ha sentenciat.