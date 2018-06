Cunillera, nova delegada del govern espanyol: "Només tinc la Constitució i la legalitat com a marcs delimitadors"

La socialista Teresa Cunillera ha pres possessió aquest divendres al migdia com a nova delegada del govern espanyol a Catalunya fent una apel·lació al "diàleg" en un "moment molt important" per a Catalunya i Espanya. En un acte a la seu de la delegació a Barcelona, amb una nombrosa representació política i policial, Cunillera ha assegurat que no té por de parlar amb tothom i trobar "punts d'acord", però ha afegit: "Només tinc la Constitució i la legalitat com a marcs delimitadors de la meva acció, com no pot ser d'una altra manera".

Al costat de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el diputat del PSC i membre de la mesa del Parlament David Pérez, Cunillera ha promès liderar una "delegació al servei de tota la ciutadania" i compromesa amb "el diàleg i la lleialtat institucional". "Vull donar continuïtat a la nova etapa de relacions polítiques amb Catalunya", ha dit, i ha anunciant que té la intenció de reunir-se amb els presidents de la Generalitat i el Parlament, Quim Torra i Roger Torrent, així com amb els diferents consellers. Cunillera ha definit la nova etapa en els governs català i espanyol com una "finestra d'oportunitat per establir un nou marc de diàleg". "Hem de fer el que una gran majoria ens demana: arribar a grans acords de país", ha afegit.

Els exdelegats de govern espanyol Enric Millo, María de los Llanos de Luna, Montserrat García i Joan Rangel eren a la primera fila de l'acte, on hi havia una gran representació de dirigents del PSC –encapçalada pel primer secretari del partit, Miquel Iceta–, el portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, o l'exlíder d'Unió, Josep Antoni Duran i Lleida. No hi havia cap ministre i l'únic representant del Govern era Aleix Villatoro, director general de relacions institucionals i amb el Parlament.