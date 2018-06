Torra i Colau acorden convocar la comissió Ajuntament-Generalitat per fer un "repàs exhaustiu" de temes comuns

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha reunit durant prop de dues hores amb el president de la Generalitat, Quim Torra, en el marc de les trobades que el president està mantenint amb diferents actors polítics i socials. En roda de premsa posterior a la trobada, Colau ha explicat que s'ha acordat convocar la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat les properes setmanes per fer un "repàs exhaustiu" dels temes comuns que competeixen les dues institucions. Un d'ells, la qüestió de l'habitatge, que Colau ha considerat "un dels principals reptes de la ciutat de Barcelona". "Hem estat molt sols i hem hagut de treure recursos de sota les pedres", ha afirmat l'alcaldessa, que ha també ha assenyalat que es convocarà una reunió extraordinària del consorci de l'habitatge que presidirà Torra.

Ha valorat l'acord a què s'ha arribat que els promotors d'habitatge hagin de dedicar un 30% a habitatge protegit a Barcelona i ha suggerit al president que seria una bona mesura per a tot el país. A més, ha defensat impulsar un decret que faci més extens el període de protecció d'habitatge a més de 20 anys, que és el topall que està previst actualment.

Colau ha expressat el seu suport a la reactivació del Diplocat i ha recordat que el consistori barceloní forma part del patronat, de manera que ha asseverat que hi haurà "col·laboració" amb la Generalitat per contribuir a la internacionalització de Barcelona i Catalunya. "El Diplocat forma part de la normalitat i no és una eina creada per a un procés determinat", ha respòs Colau, preguntada per l'orientació política que pugui tenir aquest organisme. "Evitaria generar prejudicis", ha insistit. Preguntada per si ha abordat amb Torra la possibilitat que els comuns arribin a acords pels pressupostos, l'alcaldessa ha assenyalat que no ha "vingut a parlar en nom del partit".

L'alcaldessa ha fet un repàs dels temes que ha abordat amb Torra i ha coincidit amb el president que cal revisar el protocol de desnonaments per evitar que es produeixin casos com el de la setmana passada, en què un home es va suïcidar quan van arribar els Mossos d'Esquadra per desnonar-lo. També han pactat convocar una cimera de país per repassar els recursos disponibles a l'acollida de refugiats. Sobre aquesta qüestió, Colau ha celebrat el "canvi de signe" al govern de l'Estat però ha avisat que amb la rebuda de l'Aquarius no n'hi ha prou, sinó que s'ha de fer un "canvi de polítiques estructural". A més, també s'ha parlat de temes de seguretat per evitar furts al carrer i ha acordat amb Torra reclamar a l'Estat augmentar la plantilla de Mossos i que la policia catalana tingui accés a tota la informació d'intel·ligència per a la lluita antiterrorista.

Aquest matí Torra ja ha rebut representants dels principals sindicats i patronals del país i la setmana passada es va culminar la ronda de reunions amb tots els grups parlamentaris, excepte el de Ciutadans, que s'hi va oposar fins que no es retiri la pancarta en suport dels presos polítics i els exiliats de la façana del Palau de la Generalitat.