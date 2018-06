Els sindicats demanen la llibertat dels presos com a primer pas per començar un diàleg polític amb l'Estat

Després de reunir-se amb els líders de tots els grups parlamentaris –menys Inés Arrimadas (Cs), que s'hi va negar pel llaç groc de la façana del Palau de la Generalitat–, el president, Quim Torra, segueix aquest dilluns la ronda de contactes amb els representants dels sindicats, les patronals i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

Els primers a trobar-se amb el president han sigut els secretaris generals de CCOO i la UGT, Javier Pacheco i Camil Ros –respectivament–. En acabar la reunió, els líders sindicals han comparegut per donar comptes de la trobada i, malgrat que han assegurat que la major part de la reunió ha servit per abordar qüestions socials, han expressat la necessitat de posar fi a la presó preventiva dels líders polítics i socials. Un gest que seria el primer pas –han considerat– per entaular un diàleg amb l'Estat i trobar una "solució política".

"Hem de resoldre l'anomalia democràtica que significa la presó preventiva dels líders polítics i socials", ha dit Pacheco. Al seu torn, Ros afirma que veu el president de la Generalitat amb la voluntat de començar una nova etapa amb Madrid. "El govern de la Generalitat afronta el diàleg amb l'Estat amb ganes de parlar de tot", ha destacat Ros.

"S'ha de desjudicialitzar el conflicte a Catalunya i és molt necessari que es recuperi el criteri de proporcionalitat en la justícia", ha conclòs Pacheco, en al·lusió als nous empresonats preventius a Estremera, Soto del Real i Alcalá-Meco.

Espai de defensa dels drets civils i polítics

En la roda de premsa posterior, la consellera de la Presidència i portaveu, Elsa Artadi, ha explicat que en les trobades amb sindicats i patronals el president Torra ha expressat la conveniència de trobar espais de reivindicació comuns en defensa de les llibertats cíviques i polítiques. També en defensa de l'alliberament dels presos polítics. En aquest sentit, Artadi ha dit que hi ha hagut més predisposició dels sindicats que de les patronals, a qui ha instat a involucrar-se també en aquesta reivindicació.

En la seva compareixença, de fet, els líders de les patronals no han fet referència –a diferència dels sindicats– a l'alliberament dels polítics que ara són en presó preventiva.

Les patronals creuen que seria un "gest" la derogació del decret del trasllat d'empreses

Després dels sindicats, ha sigut el torn dels representants de les patronals: Josep González (Pimec), Ramon Adell (Foment) i Helena de Felipe (Fepime). Han traslladat a Torra la necessitat de potenciar les polítiques industrials, la digitalització i la formació professional. També han abordat la necessitat de generar "estabilitat" i "diàleg" per millorar la situació a Catalunya i, en aquest sentit, han considerat que derogar el decret del govern espanyol que va permetre el trasllat de seus socials d'empreses al mes d'octubre seria un "gest" que afavoriria la negociació.

"Sens dubte, contribuiria a generar un clima de confiança", ha assegurat el vicepresident de Foment.

Al seu torn, la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, que ha comparegut en roda de premsa després de les trobades de sindicats i patronals, ha explicat que el Govern està estudiant la possibilitat d'emprendre accions legals contra aquest decret. En concret, el departament d'Empresa estudia si el govern espanyol va vulnerar els drets de propietat dels accionistes a l'hora de facilitar el trasllat exprés de les seus socials de les empreses fora de Catalunya. "Això demostra que a l'Estat no li interessa el bon funcionament de l'economia catalana. Era una mesura més per condicionar l'opinió pública", ha considerat Artadi.

Com que el Govern considera el decret un instrument de "repressió" per "canviar la voluntat dels catalans", Artadi ha explicat que el president de la Generalitat ho inclourà com una de les seves reivindicacions en la trobada que mantindrà amb el president espanyol, Pedro Sánchez, a Madrid.

Consensos socials a Catalunya

Pel que fa a les qüestions socials, els sindicats han demanat a Torra que, si no hi ha pressupostos del 2018, en els comptes prorrogats del 2017 s'hi incloguin modificacions pressupostàries per garantir la renda de ciutadania, les polítiques industrials i la paga extra pendent del 2013 i el 2014 dels treballadors públics.

D'altra banda, els líders sindicals han sol·licitat reunir la taula de diàleg permanent (que inclou sindicats, patronal i Govern) per abordar una llei de participació institucional que reconegui els agents socials com a participants en la presa de decisions.

A la tarda, Torra mantindrà una trobada amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que també pot tenir una influència clau al Congrés de Diputats després que el PSOE obtingués la presidència amb el suport de Podem, els nacionalistes bascos i les forces independentistes.