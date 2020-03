Torra critica a la BBC la negativa de Sánchez a tancar ports i aeroports i pronostica el "col·lapse" sanitari

El sistema sanitari català patirà "molt estrès" aquest pròxim cap de setmana i "probablement col·lapsi" la setmana que ve. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha estat així de taxatiu durant l'entrevista que aquest dijous a la tarda li ha fet la BBC britànica de manera telemàtica i que ha recollit l'ACN. Torra està confinat a la Casa dels Canonges infectat de coronavirus, tal com van demostrar les proves que es va fer diumenge passat. Les conseqüències de la crisi provocada pel coronavirus ja es noten en el sistema sanitari català, però la setmana que ve el pic d'incidència encara serà més gran i Torra considera que aquesta situació no es revertirà fins que s'aconsegueixi el confinament total de la població. I, per assolir-lo, ha insistit que cal el tancament dels ports i dels aeroports, que el govern espanyol, de moment, no veu necessari. "Nosaltres diem que no és la millor solució", ha dit a la BBC en una crítica oberta a l'executiu estatal.

"Només si ens confinem a casa guanyarem la lluita contra el coronavirus", ha subratllat el president que, per combatre la pandèmia, ha reiterat la crida als professionals sanitaris que no estiguin exercint i tinguin menys de 70 anys a reincorporar-se al sistema. Aquest dijous la consellera de Salut, Alba Vergés, ha donat instruccions de com fer-ho possible. I és que la manca de personal –que no és nova– afegint-hi les quarantenes i les infeccions que puguin afectar metges, infermeres i la resta de sanitaris és, a curt termini, una de les principals preocupacions.

Aquest diumenge, Torra està citat com la resta de presidents autonòmics a una nova reunió a distància amb el president espanyol, Pedro Sánchez, ase dels cops de la Generalitat. La setmana passada el cap de l'executiu català ja va ser l'únic president autonòmic que es va desmarcar del comunicat conjunt que es va fer després de la trobada. El Govern és crític amb la Moncloa per la seva negativa a obligar tothom a confinar-se a casa (manté múltiples excepcions per sortir al carrer i anar a treballar) i tallar les vies d'accés al territori català.