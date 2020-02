Les entitats declinen participar en la delegació catalana de la taula de diàleg amb l'Estat

El dinar de dilluns a la Casa dels Canonges del Palau de la Generalitat amb JxCat, ERC, la CUP, el Consell per la República i les entitats ANC i Òmnium va acabar sense un acord concret sobre la composició de la delegació catalana a la taula de diàleg amb el govern espanyol. El president de la Generalitat, Quim Torra, va oferir a tots els actors de la cimera ser a la part catalana de la taula de diàleg amb l'estat espanyol com una mostra "d'unitat" independentista, tal com ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l’ARA. Un cop damunt la taula, cadascun va obrir un procés de reflexió i en les darreres hores, segons diverses fonts consultades, l'ANC, Òmnium i la CUP haurien declinat ser-hi.

És per això que ara mateix qui formarà part de la delegació catalana és una incògnita. A la reunió d'aquest matí a Palau –en la qual han participat Torra, el vicepresident Pere Aragonès, Elsa Artadi i Sergi Sabrià– Esquerra ha traslladat al president que creu que els membres de la taula de diàleg han de formar part del Govern. ERC no vol fer públics encara quins seran els seus noms –a part d'Aragonès, que ja s'ha anunciat–, però té clar que els seus altres dos representants han de ser consellers o si no com a mínim haurien de ser membres del partit. Aquest dijous el vicepresident ha parlat del tema en declaracions als mitjans després de reunir-se amb representants de la Taula del Tercer Sector per debatre sobre els pressupostos. No ha volgut polemitzar sobre la composició de la delegació catalana però ha afegit: "Serà un reflex de la composició d'aquest Govern i, en tot cas, serà el president qui n'anunciarà els membres".

Per part del govern espanyol s'han nomenat fins a sis ministres per negociar amb la Generalitat el dimecres 26 de febrer a Madrid, mentre que en el cas català encara no hi ha res definit. Els noms que sí que hi figuraran segur són el del president Torra (JxCat), que encapçalarà el diàleg juntament amb el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, i el vicepresident Pere Aragonès, d'Esquerra. Els encarregats de representar el Govern davant la Moncloa hauran de tractar els ministres Pablo Iglesias, Carmen Calvo, Salvador Illa, Manuel Castells i Carolina Darias.

En la cimera independentista de dilluns –envoltada de secretisme– es va parlar de la composició de la taula de diàleg i també del contingut, que aquest matí ha inclòs Torra a la carta enviada a la Moncloa per veure's el 26 de febrer. Segons la part independentista, el que s'ha de parlar en aquesta reunió és el "reconeixement i exercici del dret a l'autodeterminació", la fi de la repressió i l'amnistia, a més del calendari de treball, un "sistema de validació i proposta de mediació internacional" i el "reconeixement de totes les parts del conflicte, incloent-hi presó i exili".

Què deia l'acord PSOE-ERC?

La taula de diàleg té l'origen en l'acord que van subscriure el 2 de gener el PSOE i ERC per desencallar la investidura de Sánchez. Aquell document deixava per escrit que els integrants haurien de ser membres dels dos executius. En primer lloc, es diu que es tracta d'una "taula de diàleg, negociació i acord entre governs". No es detalla qui n'ha de formar part específicament, però quan es parla de la composició no hi ha marge al dubte: "El govern d'Espanya i el govern de la Generalitat de Catalunya". Sí que s'afegeix que s'establiran les delegacions de "manera paritària" i amb els membres que les dues "parts decideixin".