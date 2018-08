Torra demana a Grande-Marlaska depurar responsabilitats a la policia per la presència d'agents en "grups armats"

El president de la Generalitat, Quim Torra, demana per carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que intervingui per posar fi a "l'escalada de violència" a Catalunya que atribueix a "grups violents". En la carta, enviada aquest dimecres i que ha avançat l'ACN, Torra denuncia la presència d'agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en els "grups armats i organitzats" que els Mossos han identificat recentment –les últimes identificacions les van fer dissabte a la matinada a la Ribera d'Ebre–. Per això, insta el ministre a "depurar responsabilitats" dins dels cossos policials estatals.

La carta va adreçada directament al ministre i no pas a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, perquè, segons Torra, ella ha mantingut "silenci" quan se li ha demanat una condemna dels fets. El 9 d'agost Torra ja es va dirigir –també per carta– a Cunillera exigint-li mesures disciplinàries als agents. Per últim, el president del Govern considera oportú que el ministeri de l'Interior actuï davant "l'escala de violència" a Catalunya.