La JEC expedienta Torra pel discurs institucional de Sant Jordi i pel correu que va enviar als funcionaris

La Junta Electoral Central (JEC) ha obert dos expedients sancionadors contra el president de la Generalitat, Quim Torra, pel discurs institucional que va fer per la diada de Sant Jordi i pel correu electrònic que va enviar als treballadors del Govern. Segons la JEC, el missatge emès -també la carta- vulneren la llei electoral perquè utilitzen “expressions coincidents o similars” a les de partits polítics, un fet que està prohibit durant la campanya.

Les administracions públiques i els seus responsables han de demostrar “neutralitat política” durant els processos electorals, assenyala la JEC en la seva resolució. La Junta ha analitzat el missatge de Torra per una denúncia de Ciutadans i el correu adreçat als funcionaris per un recurs tant de Ciutadans com del PSC.

En el missatge institucional de Sant Jordi, Torra feia una crida a autoritats europees per posar fi al conflicte amb Espanya i reclamava la llibertat dels presos polítics. En el correu, el president de la Generalitat feia referència al "nefast 155".