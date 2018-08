Torra exigirà al Ministeri de l'Interior que actuï davant dels atacs a l'independentisme per part d'agents estatals

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat avui que exigirà "responsabilitats" al Ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per les "accions intolerables" i els "comportaments inacceptables" que segons el seu parer han tingut membres de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra independentistes.

En una visita al barri de Gràcia al costat dels diputats Josep Costa i Eduard Pujol, Torra ha assenyalat que al seu govern el preocupa "moltíssim" que "hi hagi hagut policies que hagin agredit a ciutadans, com per exemple al fotògraf Jordi Borràs, o que hagin insultat i escopit a diputats catalans".

També ha ressaltat que ahir els Mossos van identificar a un membre de la Guàrdia Civil com un dels integrants d'un grup que havia planificat retirar llaços grocs i altres símbols independentistes de diversos municipis de les Terres de l'Ebre.

Per a Torra, "són tres actes que ens han alertat i davant la no resposta de la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, sobre les mesures que prendria per tallar aquestes accions intolerables, ens veiem obligats a demanar al Ministre de l'Interior què pensa fer ell davant comportaments inacceptables".

El president català ha insistit que "no podem permetre que s'insulti, ataqui, agredeixi ni a diputats catalans ni a ciutadans i, per tant, li demanarem explicacions".

D'una altra banda, ha demandat que es deixi als Mossos "al marge de qualsevol qüestió partidista" perquè es tracta d'un cos encarregat de "cuidar per la seguretat de tots i quan resulta que una nit qualsevol un grup d'encaputxats amb armes blanques, amb navalles, i amb plans, estan als nostres carrers, lògicament, els Mossos han d'actuar per la seguretat de tots".

A més, el president de la Generalitat ha tornat a asseverar, fent seves les paraules de Jordi Cuixart, que en el procés judicial que se celebrarà pròximament contra els presos independentistes "nosaltres no ens hem de defensar de res, nosaltres anirem a acusar a l'Estat de la causa contra l'independentisme que ha instruït".

Torra entén que aquesta causa "és una farsa" i ha destacat que: "no acceptem aquesta instrucció, l'autoritat dels tribunals espanyols per jutjar als polítics catalans que senzillament van donar la veu al poble". "Això per a nosaltres és intolerable, és una línia vermella que no permetrem mai", ha precisat.