Torra va plantejar a Sánchez l’arbitri d’independents

La mediació internacional, tan present durant les setmanes posteriors a l’1-O, continua sobre la taula del Govern, fins al punt que l’executiu de Quim Torra va portar a la reunió que va mantenir amb el govern espanyol dijous passat al Palau de Pedralbes una iniciativa per crear una comissió de mediació formada per independents. Ho va explicar ahir el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que en una entrevista de Catalunya Ràdio va apuntar també que el govern de Pedro Sánchez es va limitar a “prendre nota” de la proposta sense pronunciar-s’hi a favor o en contra. Segons Aragonès, aquesta comissió “seria un bon instrument per avançar posicions” i hauria d’acompanyar en un inici el diàleg però després la “negociació” i la “votació” en un referèndum.

Més enllà d’aquesta proposta, però, segons Aragonès la trobada va ser positiva perquè “s’ha consensuat que hi ha un conflicte que requereix una resposta política avalada per la ciutadania”. Tot i admetre que les posicions entre els dos executius estan allunyades -la Generalitat reclama un referèndum acordat que el govern espanyol rebutja taxativament-, el vicepresident va defensar que ara toca “estructurar el diàleg” i “concretar-lo”. “Avancem en el diagnòstic, ara toca començar a posar solucions. A partir del gener n’hem de parlar i avançar en quina ha de ser la resposta democràtica”, va afegir Aragonès.

En la mateixa línia, en declaracions a SER Catalunya la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, va apressar Pedro Sánchez a posar aviat sobre la taula una “solució política”, sobretot si té la intenció de tirar endavant els pressupostos de l’Estat amb el suport del PDECat i ERC. Segons Artadi, concretar el diàleg en una proposta satisfactòria és “l’única possibilitat” que té el govern socialista d’aconseguir el vot favorable de l’independentisme. De la mateixa manera, Aragonès va insistir també en reclamar a Sánchez un referèndum i a desjudicialitzar la política si vol aprovar els comptes.

Aragonès també va referir-se al fet que aquest dissabte l’ANC anunciés que augmentarà la pressió sobre el Govern per evitar “passos enrere”. “Ningú ha vingut a fer passos enrere”, va replicar el vicepresident, que va opinar, però, que “per tirar endavant” cal “ser més, més forts i amb més suport internacional”.

Carta de Junqueras i Rovira

Precisament sobre la unitat de l’independentisme van parlar ahir Oriol Junqueras i Marta Rovira, que van fer pública una carta conjunta en què demanaven a l’independentisme que “no caigui a la trampa” i que treballi amb “unitat d’acció” i “fites compartides”. Sobre el camí a seguir, van remarcar que ningú els “convencerà” que hi ha una “millor via” que la de la democràcia, el civisme i el pacifisme.