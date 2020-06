Torra constata la divisió independentista i considera que "s'ha aguditzat" en els últims temps

La divisió independentista que aquest dijous es va escenificar al Congrés amb la votació del suplicatori de la diputada Laura Borràs (JxCat) ha quedat confirmada verbalment aquest divendres pel president de la Generalitat. Quim Torra ha considerat que "fa molts mesos i probablement anys" que les estratègies de les forces independentistes "són diferents" i, a més, ha afegit que fins i tot és una qüestió que "s'ha aguditzat en els últims temps".

Si el diagnòstic que ha fet sobre el moment polític independentista no és favorable, tampoc ho és el que ha fet de la situació del seu Govern. Ha insistit que l'executiu català "no té recorregut polític" i que només s'ha mantingut en vida per dues qüestions: primer, per aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2021 i, després, per afrontar la crisi del coronavirus. Així, ha reiterat que "un cop encarrilada la sortida de l'emergència sanitària, la ciutadania ha d'anar a votar". Fins i tot ha dit que té "molt clar" quan han de ser aquests comicis, però no ha compartit quan seran. El Govern s'ha acostumat a viure en una divisió crònica dels seus socis, JxCat i ERC, fins al punt que Torra ha considerat que les diferències sobre el suplicatori de Borràs ni tan sols l'afectaran. "Ja l'han afectat moltes coses, aquest Govern", ha resumit. Això sí, ha considerat que ahir al Congrés s'havia de votar que no –"S i jo hagués estat allà hauria votat que no", ha dit–, mentre que ERC i la CUP van decidir no participar en la votació.

Malgrat constatar les diferències de l'independentisme, Torra no s'ha mostrat pessimista. Ha dit que un dels encerts del moviment independentista ha sigut la seva "diversitat" i "poder arribar a quanta més gent millor", però ha demanat trobar "la manera de canalitzar els esforços". "Organitzar el referèndum de l'1-O va ser una excel·lent manera de canalitzar els esforços", ha conclòs. La setmana passada des del Parlament ja va recuperar la idea de tornar a la unitat a través de tornar a exercir l'autodeterminació, però no va concretar quan, ni sembla tenir el consens necessari per impulsar-ho a curt termini.

Junqueras defensa la posició d'ERC

Mentre Torra considera que aquest dijous l'independentisme havia de votar que no al suplicatori, el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat que el seu partit optés per no votar. En una entrevista amb Eldiario.es ha dit que era la posició més idònia per no "haver d'escollir entre repressió i corrupció". A més, ha insistit que la votació del suplicatori estava perduda per endavant i que el vot dels 13 diputats d'Esquerra era "intranscendent". "No es pot convertir en un nou episodi de desgast entre independentistes", ha afegit Junqueras sobre el suplicatori, tot i que és el que precisament ha acabat passant. També Junqueras té el seu diagnòstic sobre el moment polític. Ha considerat que el que li cal a l'independentisme és amb "urgència" seure en una taula, fer un diagnòstic compartit i traçar una "estratègia compartida" de com es pot avançar cap a la independència.

JxCat i ERC juguen des de fa mesos una partida per ara infinita sobre quan han de ser les properes eleccions al Parlament. Junqueras s'ha mostrat convençut que Torra "ho parlarà i pactarà primer amb els seus socis del Govern" però, per les paraules del president, això no està tan clar. Des de Lleida, Torra ha tornat a insistir que dissoldre el Parlament i tornar a les urnes és potestat seva i de ningú més i que escollirà "el millor moment pel país". La sensació estesa des de fa mesos –i que aquest divendres s'ha intensificat– és que la legislatura està en un llarg temps de descompte, però es manté la incògnita de quan s'assenyalarà el final del partit.