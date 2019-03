Torra crida a defensar la llibertat d'expressió fins a "les darreres conseqüències" després de la decisió de la JEC

Després que la Junta Electoral Central hagi decidit portar a la Fiscalia el president, Quim Torra, per desoir els seus requeriments sobre la simbologia dels presos polítics, el cap de l'executiu ha fet una crida a "defensar el dret a la llibertat d'expressió, manifestació i autodeterminació" fins a les "darreres conseqüències". Sense fer més al·lusions a la decisió de la JEC, des de l'acte de presentació de la candidatura de JxCat a Barcelona, Torra ha contestat així a les decisions que ha pres aquest dijous l'organisme electoral i que li poden comportar responsabilitats penals, a més d'una sanció administrativa.

El president de la Generalitat, rebut amb aplaudiments pels centenars de persones que s'han aplegat al Casino de l'Aliança de Poblenou, també ha aprofitat l'esdeveniment per reclamar el suport als membres de la candidatura de JxCat a la capital catalana perquè "Barcelona es posi al costat del president i del projecte independentista".

A banda del missatge més polític, Torra també ha fet referència al seu vincle amb Forn, de qui va rebre l'oferta, en època de Xavier Trias a l'Ajuntament, per dirigir el Centre Cultural del Born. "Tres trucades han canviat la meva vida. La primera va ser d'en Quim", ha confessat el cap de l'executiu, que després ha fet referència a la d'Elsa Artadi per incorporar-se a la llista de JxCat el 21-D i, per últim, la de l'expresident Carles Puigdemont per ser el seu relleu al capdavant de la Generalitat.

Precisament Puigdemont, des de Waterloo, ha destacat la tasca de Forn en el seu executiu l'any 2017 i l'ha definit com el conseller de l'1 d'octubre i també el de "l'èxit policial" dels atemptats del 17 d'agost. "Alguns encara no li han perdonat", ha afirmat.

Puigdemont ha dedicat també unes paraules d'agraïment per Elsa Artadi, que abandona el Govern per ser la número dos de Forn a Barcelona. Ella, ha dit, amb Neus Munté i Ferran Mascarell, seran "l'equip sobre el terreny" mentre Forn és a la presó. "Aquesta és la llista que la gent de Barcelona estava esperant", ha afirmat l'excap de l'executiu.

Ha sigut l'expresident, de fet, l'encarregat de presentar Artadi com a número dos de Forn de la candidatura, que ha cridat a fer una "millor Barcelona", "gestionar amb rigor" i respondre als problemes de la ciutadania. "Qui ens deia 'si se puede' ara ens diu que no pot, que no la deixen, que no té competències (...)", ha dit en al·lusió a l'alcaldessa, Ada Colau, que serà cap de llista dels comuns. "Governar és molt difícil i prendre decisions, tenir coratge i determinació també. La ciutat necessitat un canvi i un nou govern", ha exclamat.

El protagonista absent: l'exconseller Forn

L'exconseller Joaquim Forn no hi era, però ha estat omnipresent en l'acte de presentació de la llista de Junts per Catalunya a les eleccions municipals de Barcelona. Només començar s'ha projectat la seva imatge de fons al Casino de l'Aliança de Poblenou, on s'ha repassat la seva trajectòria des de l'ajuntament de Barcelona i el Govern de la Generalitat fins al seu empresonament per l'1-O.

Les cares visibles de la llista -Elsa Artadi, Neus Munté i Ferran Mascarell- i el president de la Generalitat han expressat el seu escalf a l'exconseller d'Interior i a la seva família, present en l'acte, així com la seva dona Laura Masvidal que ha clos l'esdeveniment llegint una carta de l'exconseller des de Soto del Real.

Neus Munté, que va guanyar les primàries del PDECat i que ha acabat com a número tres de la candidatura, ha reivindicat el paper de Forn i també dels regidors del seu partit aquesta legislatura, que no repetiran en llocs de sortida en aquestes eleccions del 2019. També ha sigut qui ha pujat el to contra l'alcaldessa, Ada Colau, que ha definit com a "sectària". També ha estat Munté qui ha llançat el primer missatge a favor del president de la Generalitat, Quim Torra, a qui la JEC aquest dijous ha portat a la Fiscalia per no haver retirat els símbols que reclamen la llibertat dels presos polítics i exiliats.

"Guanyarem aquestes eleccions i governarem Barcelona", ha començat Ferran Mascarell, el quart candidat a la llista de JxCat i fins ara delegat del Govern a Madrid que ha inaugurat els discursos de l'acte. Ha dedicat les primeres paraules a Forn, asseverant que és part de la candidatura per a ell. "La nostra és la candidatura del canvi i que recuperarà l'ambició que ens torni a projectar allà on hem de ser. Ha de ser una ciutat líder", ha expressat Mascarell. Després de presentar la seva candidatura com alcaldable en solitari, Mascarell s'ha acabat sumant a la candidatura de Forn per darrere de Neus Munté i Elsa Artadi. "El nostre projecte de ciutat ha de ser líder en democràcia i la llibertat dels presos i exiliats; ha de tenir una bona governança; i ha de ser justa i pròspera perquè hi hagi benestar", ha afirmat.



La primera intervenció ha estat protagonitzada per l'exalcalde Xavier Trias, que s'acomiada de la política activa després de quatre anys a l'oposició liderant el grup del PDECat. Trias ha dedicat el seu discurs a Forn, que havia de ser el relleu al consistori abans que assumís el departament d'Interior el 2017 amb el president, Carles Puigdemont.