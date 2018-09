Torra afirma que només anirà al Congrés si pot explicar la República i la situació dels presos i exiliats

L'endemà de la conferència al Teatre Nacional de Catalunya, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha contestat la proposta de la presidenta del Congrés de Diputats, Ana Pastor, que ahir va convidar Torra a anar a la cambra catalana a explicar-se, iha dit que primer vol conèixer les condicions d'aquest oferiment. "Si puc anar a explicar el projecte de República, la situació dels presos i exiliats, encantat", ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio.

A la conferència, Torra va tornar a estendre la mà al govern espanyol a dialogar i a pactar un referèndum d'autodeterminació amb l'Estat. Aquest matí, però, Torra ha admès que la distància de les posicions entre els dos executius és gran i que això es va evidenciar en la primera reunió amb Pedro Sánchez i també en la comissió bilateral d'aquest estiu. "Un cop vam definir que volíem mantenir una relació bilateral i que calien solucions polítiques, les desavinences van ser radicals", ha explicat Torra, que preveu tornar-se a reunir amb Sánchez a l'octubre.

Segons ha dit Torra, ahir no li va trucar ningú de l'executiu espanyol després de la conferència. La portaveu del govern de Pedro Sánchez, Isabel Celaá, va comparèixer davant dels mitjans de comunicació per tal de valorar la conferència i va tancar la porta a qualsevol referèndum d'autodeterminació.

No descarta cap escenari davant les sentències de l'1-O

Torra ha reiterat que un cop es coneguin les sentències del judici contra els líders independentistes es posarà a disposició del Parlament i no descarta cap escenari. De tota manera, Torra assegura que de moment no té intenció de convocar eleccions: "No tinc cap intenció de convocar eleccions. No tindria sentit dir que anem a una marxa mobilitzadora i acabar convocant eleccions".

Torra assegura que un cop conegui les sentències, plantejarà "una opció al Parlament", que no ha detallat, però que ha assegurat que s'hauria de comunicar al Congrés, al Senat i també a Europa. "L'escenari és molt obert, no estem com fa 15 anys, en un govern autonòmic, sinó que tenim presos i exiliats, tenim l'1-O i el 27-O", ha afirmat.

Per a Torra, les sentències del judici de l'1-O són un dels "moments" d'oportunitat per tirar endavant la República. Ara bé, Torra demana que l'independentisme se centri ara en els mesos previs al judici, en què assegura que ha de ser clau la mobilització ciutadana. "El que és important ara és denunciar aquesta farsa contra l'independentisme, hem d'anar a acusar l'estat espanyol", ha explicat Torra.

Torra ha reiterat que continua considerant com a vigent el referèndum de l'1 d'octubre. De fet, tal com va apuntar aquest dimarts a la conferència, el president assegura que tirarà endavant amb la República i que només canviarà aquest projecte si el govern espanyol ofereix un referèndum pactat. En aquest sentit, Torra ha defugit parlar de la via unilateral i ha assegurat que no preveu ni "anar a la presó ni a l'exili". "Contemplo rebre Puigdemont al Palau de la Generalitat, però sense posar ni terminis ni dates", ha afirmat.

El president defensa que el seu full de ruta no parteix de la premissa que hi haurà més presos: "Això suposaria partir de la premissa que cometrem algun altre error, que no tenim la força suficient". En aquest sentit, Torra ha assegurat que s'ha de fer autocrítica i admetre que "hi va haver desconfiances prou evidents entre agents que tenien responsabilitats" durant la tardor passada. Així, ha admès que potser "no es va pensar en plans de contingència, que potser no estaven definits o no estaven implementats, sobre què passava l'endemà de la declaració d'independència".