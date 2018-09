Ana Pastor convida Quim Torra a defensar el seu posicionament polític al Congrés

La presidenta del Congrés, Ana Pastor, ha convidat el president de la Generalitat, Quim Torra, a anar al Congrés a defensar els seus posicionaments polítics i a escoltar els dels altres partits. "Quan es parla de diàleg és molt necessari i s'hi pot anar pel camí de la Constitució", ha reivindicat Pastor en un esmorzar de Fórum Europa, en què ha recordat una vegada més que tots els plantejaments han d'estar dins de la llei. En aquest sentit, ha apuntat que si no, es pot canviar la llei per seguir dins el sistema democràtic.

Durant la seva intervenció, Pastor ha considerat que al 2017 es va produir "el major atac a la nació i a la concòrdia" en què Espanya "va demostrar que érem una democràcia madura i que les institucions feien complir la llei". En aquest sentit, la presidenta del Congrés ha lamentat la situació actual i a tall d'anècdota, ha explicat que la han arribat a criticar per portar un vano groc. Precisament, responent a preguntes dels periodistes sobre els llaços grocs, Pastor ha donat suport a la postura del Defensor del Poble que reivindica la neutralitat de l'espai públic, però ha criticat aquells que renuncien a vestir amb cap peça de roba groga.

Per aquest motiu, la presidenta del Congrés ha considerat que "no és desitjable tornar a un esperit d'enfrontament" i ha afegit que cal rebutjar el "xantatge separatista". "Espanya és una nació integradora, som tolerants", ha reivindicat.

Campuzano, a favor que Torra vagi al Congrés

Davant d'aquesta invitació, - i a poques hores de la conferència de Torra-, el portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, ha considerat que Pastor està disposada a parlar d'independència, d'estat propi i d'autodeterminació. "Les coses de les quals Torra parlaria serien precisament aquestes", ha apuntat Campuzano, que ha recordat que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ja es va oferir la passada tardor a intervenir al Congrés i Pastor ho va rebutjar.

Casado, contra la consulta de Sánchez

Amb un to més dur que Pastor, el president del PP, Pablo Casado, ha tornat a rebutjar el referèndum d'autogovern sobre un nou Estatut proposat pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. "No es pot tolerar una consulta ocultada en el autogovern quan sabem que el que volen és un referèndum d'autodeterminació", ha considerat Casado que ha afegir que qualsevol "pretensió de ruptura" es trobarà amb el "dic de contenció del PP. Una vegada més, ha ofert la majoria popular al Senat per evitar que es consumi "l'amenaça de consulta sense fonaments estatutaris".

Tot i que posteriorment la pujada de l'independentisme fos notable, Casado ha defensat que el PP recorregués l'Estatut aprovat pels catalans. “No hi ha cap estatut a votar perquè el que està en vigor ja es va votar, es va recórrer pel PP, i menys mal que es va recórrer, perquè si no s’hagués fet ara els presos que van donar un cop a l’Estat estarien essent jutjats per un Tribunal Superior de justícia nomenat pels propis partits secessionistes”, ha denunciat.

En aquest sentit ha afirmat que la seva formació no tolerarà tampoc que “s’intenti tornar a presentar la resolució del Tribunal Constitucional com un engany a la sobirania nacional”.

“No es pot enganyar els espanyols dient que hi pot haver més quotes de competències que es poden cedir a les autonomies quan vivim en l’Estat més descentralitzat, divers i plural del nostre entorn”, ha sentenciat Casado, que ha retret que “per la pretensió d’una minoria radical la resta dels espanyols no tinguem els mateixos drets i obligacions que aquells que viuen a la meravellosa terra de Catalunya”.