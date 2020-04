Torra es mostra partidari d'allargar el confinament total però reclama més mesures econòmiques

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha mostrat partidari aquest divendres del confinament total, ja que afirma que és la manera d'aturar els contagis de coronavirus entre la població. El dia abans que el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, prengui una decisió sobre això, doncs, el president català ja ho ha considerat "necessari" en una entrevista a la Televisió de Girona. Tanmateix, el president també ha reclamat més mesures econòmiques per combatre les conseqüències econòmiques d'aturar tota l'activitat no essencial: ha demanat a Sánchez suspendre els impostos a les empreses i als autònoms i una renda de ciutadania universal. A parer seu, la pressió s'ha de situar en l'Estat i no en la ciutadania.

"Veurem a finals de la setmana que ve si això pot canviar, però en aquest moment creiem que és necessari", ha dit el president. En tot cas ha llançat un avís als ciutadans assegurant que seria "inconcebible" que algú aprofités la Setmana Santa per moure's a la segona residència. El cap de l'executiu ha titllat aquesta actitud d'"incívica", reclamant "responsabilitat" i "solidaritat" a tothom per protegir la salut de la població.

En aquest sentit, preguntat per les residències, ha insistit que malgrat que la Generalitat podria haver-se "explicat millor" o haver donat "més informació", és una prioritat en la seva gestió. Ha assegurat que hi ha un "pla de xoc" per a aquests centres que incorpora fer arribar l'assaig clínic que pilota l'epidemiòleg Oriol Mitjà a la gent gran, a més d'"evacuar" les residències més petites que no es poden medicalitzar. En aquestes, ha insistit Torra, és on tenen el problema més gran, perquè no s'hi poden aïllar els usuaris. "Aquest tema és la nostra màxima preocupació", ha assegurat el cap de l'executiu.

Crítiques a l'Estat

En tot cas, el president de la Generalitat no s'ha estalviat les crítiques a l'Estat. Malgrat que ha dit que donarà suport a Pedro Sánchez si pren mesures en la línia de les que defensa el Govern, també ha criticat que la Generalitat està posant la "major part" dels recursos en l'àmbit de la sanitat. És així, segons Torra, malgrat la "centralització de les competències". D'acord amb els càlculs del Govern, el "90%" dels recursos dels hospitals són de la Generalitat davant "d'un 10%" de l'Estat". També ha exigit que hi hagi "transparència" en el repartiment de subministraments i una distribució "justa i "equitativa".

Torra ha explicat que la Generalitat està anant a mercats internacionals molt competitius per intentar adquirir el material necessari: "Està saturat i si un altre estat dobla el preu s'emporta la provisió".