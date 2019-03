Torra proposa una "aliança de nacions" amb un Consell Ibèric que defensi el dret a l'autodeterminació

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha proposat aquest divendres la creació d'una "aliança de nacions ibèriques" amb un Consell Ibèric que defensi el dret a l'autodeterminació. En una conferència a l'Institut Universitari de Lisboa, que ha fet en portuguès i anglès, el cap del Govern ha preguntat retòricament com de gran seria la "influència" de les nacions ibèriques a Europa i al món a partir d'una relació basada en la fraternitat i la llibertat: "És l'hora d'una aliança entre iguals per al desenvolupament democràtic", ha declarat Torra, davant d'unes 200 persones.

Amb tot, Torra ha reiterat que el futur de la península Ibèrica ha de passar per una "plurinacionalitat innegable", també d'estats independents "aliats entre ells". "Espero veure el dia que existeixi un Consell Ibèric per augmentar la nostra cooperació mútua basada en el dret a l'autodeterminació", ha afegit Torra. El president aposta, doncs, per una entesa que contribueixi a una Península "millor, que miri al futur i amb més cooperació". No s'ha estat de recordar que el Govern reobrirà "molt aviat" la delegació a Lisboa.

Al llarg de la seva intervenció, Torra també s'ha declarat "culpable" de donar suport al referèndum. Interpel·lant el president espanyol, Pedro Sánchez, després que la l'Advocacia de l'Estat reclamés investigar votants de l'1-O que van denunciar l'actuació policial, ha dit: "Jo vaig votar i defensar el dret a l'autodeterminació, i ho faria una vegada i una altra, som milers els ciutadans disposats a acusar-nos de culpables del crim d'haver votat". I ha afegit: "Si votar és un crim, soc culpable; si defensar la democràcia és crim, soc culpable, i si defensar l'autodeterminació és crim, soc culpable", ha conclòs.