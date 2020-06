Torra reclama 15.000 milions d'euros a l'Estat per fer front a la crisi del covid-19

El president de la Generalitat, Quim Torra, engreixa les seves reclamacions al govern espanyol. Aquest divendres ha avançat que reclamarà 15.000 milions d'euros a l'Estat per fer front a les conseqüències de la pandèmia, tal com recull l'agència Efe. El cap de l'executiu exposarà aquesta petició en el marc de la reunió dels presidents autonòmics que es farà diumenge i s'afegeix a les 40 mesures econòmiques i socials que ja va demanar a Pedro Sánchez fa uns dies.

El cap de l'executiu ha fet aquestes declaracions en una visita al Masnou (Maresme), on s'està construint una promoció d'habitatge social. D'on surten aquests 15.000 milions? Uns cinc mil milions creu que els hauria d'aportar el govern espanyol per cobrir els "costos sanitaris" que ha assumit la Generalitat durant la pandèmia, uns cinc mil milions més haurien de provenir dels fons europeus del programa de recuperació del covid-19, a més de 2.500 milions més que assumiria la Generalitat gràcies al permís per augmentar el dèficit fins a l'1% i uns 2.500 milions addicionals que procedirien d'alliberar els romanents que tenen els ajuntaments d'exercicis anteriors.

El president també va demanar fa poc que l'Estat pagués "el deute històric" amb Catalunya, que va valorar en 9.000 milions d'euros. Torra inclou en aquesta quantitat des de la xifra prevista per la disposició addicional tercera de l'Estatut fins als diners pendents de la llei de la dependència i les ajudes pendents pel temporal Gloria.

El reclam al Parlament

El president de la Generalitat ja va insistir aquesta setmana en el ple del Parlament a demanar a l'Estat que transferís recursos al Govern per fer front a la crisi. En la sessió no va parlar dels 15.000 milions d'euros, però sí que es fa referir a l'anomenat "deute històric".

En aquest sentit va situar la pressió al PSC i als comuns, que formen part del govern de l'Estat, per tal que reclamessin també aquests recursos per a Catalunya. També la flexibilització del dèficit per a les comunitats autònomes d'un 1%. "Ara mateix estem en la pitjor situació. Tenim la sobirania que tenim, però no tenim recursos i ens veiem obligats a demanar de manera permanent el que ens pertoca", va assegurar en seu parlamentària.

Malgrat que no té garantits els recursos per part de l'Estat, el president sí que va garantir, així com ho ha reiterat el conseller d'Economia i vicepresident, Pere Aragonès, que "no hi haurà retallades" i menys en "polítiques socials". La Generalitat, doncs, haurà de quadrar el cercle.