El Govern es reuneix amb els presos abans del seu trasllat a Madrid

La plana major del Govern també ha estat a Brians 2 abans que a dos quarts de deu s'iniciés el trasllat dels presos a Madrid. El president de la Generalitat, Quim Torra, que ha arribat cap a les 6.40 al centre penitenciari, s'ha reunit durant una hora amb els presos i els consellers de la Generalitat, amb l'excepció de Jordi Puigneró i Alfred Bosch, que estan de viatge oficial. El president, que ha convocat avui un consell de govern extraordinari, farà una declaració institucional de suport als presos després de la reunió.

El portaveu de JxCat al Parlament, Albert Batet, ha criticat aquest divendres que tots els procediments relacionats amb el judici de l'1-O "s'està veient que no són habituals", cosa que demostra que és un judici polític, en la seva opinió. En declaracions a les portes de la presó de Brians 2, Batet ha agraït l'"acompanyament" amb actitud cívica que milers de catalans han fet als presos sobiranistes durant el temps que han estat empresonats a Catalunya.

Batet ha assenyalat que el seu trasllat a Madrid suposa "un dia de barreja de sentiments", ja que ha afirmat que van al judici a defensar la causa catalana i també a acusar l'Estat. "Els jutgen ells, però ens jutgen a tots", ja que és una causa contra la democràcia, ha opinat, i ha considerat que l'única sentència possible és l'absolució. Els diputats de JxCat que han anat a Brians 2 en suport dels presos han pogut arribar a les portes de la presó, mentre que els representants d'ERC, de l'ANC i d'Òmnium han estat en accessos viaris propers al costat de ciutadans independentistes que s'han concentrat al llarg de la carretera.

Com la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, que ha assegurat que els nou presos sobiranistes que avui són traslladats des de presons catalanes a presons de Madrid "tornaran plens de dignitat" a Catalunya. En declaracions als mitjans des d'un dels accessos viaris a prop de la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, ha lamentat que si estan empresonats "no és pel que han fet, perquè no han fet res, sinó pel que són, pensen i representen". Vilalta ha celebrat la concentració ciutadana organitzada davant de la presó "per acompanyar els presos i evidenciar que no estan sols", ja que moltíssims ciutadans els donen suport, ha assegurat.

Davant la "gravíssima excepcionalitat democràtica a Catalunya i davant d’uns judicis polítics totalment injustos", la CUP ha reiterat la necessitat "d’acusar un estat espanyol que ha empresonat representants democràtics del poble i de la societat civil, ha obligat a marxar a l’exili molts d’altres i ha detingut, processat o investigat a milers de persones que han defensat els drets fonamentals". “Avui s’inicia el camí cap al procés judicial que ens jutjarà a totes”, ha manifestat el diputat Carles Riera, que ha deixat clar que "la carretera d’avui no porta a un judici amb garanties democràtiques sinó a la vulneració de drets fonamentals, concretament el dret a l’exercici de l’autodeterminació".

Els cupaires han subratllat que cal que el moviment popular a favor del dret a l’autodeterminació "s’organitzi a cada barri, poble i ciutat per denunciar el context de violència institucional per part de l’estat espanyol que ha desplegat tots els mecanismes repressius dels què disposa per reprimir la voluntat popular". "Els judicis són la punta de l’iceberg d’una reiterada vulneració de drets socials, civils i polítics perpetrats per l’entramat del Règim del 78", afegeixen. Per aquest motiu, la CUP fa una crida pública a trencar amb qualsevol normalitat ja que "només amb les mobilitzacions permanents i la desobediència civil activa podrem aturar-ho i mostrar aquesta excepcionalitat democràtica". Tal i com ha afirmat Riera “no els hi hem de dir adéu, sinó alçar-nos per poder exercir el dret a l’autodeterminació que ens farà lliures”.

La presidenta de l'ANC, Elisensa Paluzie, ha criticat aquest divendres que "es jugui al gat i la rata" en no anunciar la data del judici per l'1-O, cosa que ha considerat que és una vulneració flagrant dels drets dels nou presos sobiranistes. En declaracions als mitjans des d'un dels accessos viaris pròxims a la presó de Brians 2, ha celebrat la concentració organitzada per acomiadar els presos en el seu trasllat cap a Madrid, per fer-los "sentir que no estan sols "i que la seva és una lluita col·lectiva", ha indicat.

Paluzie ha carregat contra el que considera una repressió política "del mateix estil que la que feia el franquisme", i ha assenyalat que l'Estat intenta convertir un dret internacional com és l'autodeterminació en un delicte.

El membre de la junta nacional d'Òmnium Ignasi Termes ha assegurat que els nou presos sobiranistes que aquest divendres són traslladats a Madrid a l'espera que comenci el judici per l'1-O "no van a defensar-se, sinó a defensar els drets de tots". Termes ha recordat que són "persones de pau" i el seu judici qüestiona drets fonamentals. "L'Estat està posant en risc la seva pròpia democràcia", especialment el dret a la dissidència política, ha considerat.