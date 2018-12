Torra crida a la unitat per fer efectiu el "mandat democràtic de llibertat" aquest 2019

El president de la Generalitat, Quim Torra, deixa clar que el 2019 ha de servir per "realitzar el mandat democràtic de llibertat". Així ho ha afirmat aquesta nit en el marc del tradicional missatge de Cap d'Any, en el qual ha remarcat que tant per assolir aquesta fita com per fer front al judici de l'1-O "ens hem d'exigir ser més forts en la unitat". En un discurs amb records als presos polítics i exiliats, Torra ha afirmat que aquest any que ve serà "decisiu" i ha cridat a "revoltar-se davant de la injustícia" i "fer caure els murs de l'opressió". "Els catalans serem allò que vulguem ser [...] Estiguem preparats per l'any de la llibertat, que ja s'acosta", ha conclòs.

Sense concretar en què s'hauria de traduir aquest "mandat democràtic", el cap de Govern ha insistit molt en la necessitat que, davant les "envestides" de la repressió, "els demòcrates ens presentem units i solidaris" en defensa dels drets civils, socials i polítics. Una suma d'esforços, ha dit, que ha de permetre "aïllar i denunciar l'extrema dreta i el feixisme" però també per fer possible "l'autodeterminació". Davant les divergències entre JxCat i ERC en relació al full de ruta cap a la República, Torra ha demanat deixar enrere les "desconfiances" i les "diferencies que ens puguin separar". "Que la generositat torni a ser el vehicle de la nostra expressió col·lectiva", ha afegit.

La setmana després de reunir-se a Barcelona amb el president espanyol, Pedro Sánchez, Torra ha reiterat que el Govern no deixarà "d'insistir en el diàleg" i la "negociació", així com en la "necessària mediació internacional". A la trobada entre els caps de govern al Palau de Pedralbes, els executius català i espanyol es van comprometre a seguir parlant per vehicular una solució política al conflicte amb l'Estat, i Torra ha aprofitat per tornar a advertir al govern del PSOE que el diàleg sigui "creïble, sincer i valent per a una solució democràtica i política".

El president ha apel·lat, en aquest sentit, als "consensos" que assegura que agrupen el 80% de la societat catalana: "Que som i ens sentim republicans; que no acceptem la repressió penal [...] i que volem exercir el nostre dret a l'autodeterminació", ha enumerat, assegurant que la seva "principal preocupació" i la del Govern al llarg del 2019 serà fer possible una Catalunya "determinada en llibertat". Sigui com sigui, la Moncloa ja ha tancat la porta en reiterades ocasions a la possibilitat d'un referèndum pactat, i només contempla que els catalans puguin votar una doble reforma de la Constitució i l'Estatut que doni a Catalunya un major autogovern.

En la llista de propòsits de cara a l'any que està a punt de començar, Torra també s'ha compromès a garantir "els drets socials de tots", i per això ha anunciat que en el primer consell executiu de l'any el Govern posarà en marxa la "tramitació legislativa" per "donar efectivitat" a les lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional (TC). Caldrà veure de quina manera es tornen a aprovar aquestes normes després que el PSOE s'hagi compromès a aixecar-ne el veto imposat pel govern del PP i hagi retirat alguns dels recursos presentats a l'alt tribunal per l'executiu de Mariano Rajoy.

Torra ha reservat part del seu discurs per avisar que el 2019 serà "un any de desafiaments majúsculs", entre els quals ha destacat especialment el judici contra els líders independentistes processats al Tribunal Suprem. "Són innocents, van complir el que els demanàvem i cal que tornin a casa ha dit", confiat que "el poble de Catalunya sabrà encarar un any que serà decisiu per a tothom". Amb tot, crida a recuperar l'esperit de l'1-O i el 3-O amb les "banderes" de la "democràcia, justícia i no violència".

Iceta: "És un discurs ancorat en l'any 2017 i no és útil per avançar"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha estat ràpid en la seva reacció al missatge del president, amb el qual ha estat molt crític. Al parer del socialista, es tracta d'un discurs que "no s'adreça al conjunt dels catalans" i que està "ancorat en l'any 2017 i no pensat per a l'any 2019". "Per tot això no és un discurs útil per avançar", ha conclòs en un tuit.

També ha carregat contra el discurs de Torra el líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández: "Como si del líder de la secta del sol es tractés, Torra pretén un impossible (cap regió de la Unió Europea té dret a l'autodeterminació) i crida als seus fidels a "rebel·lar-se i sacrificar-se" quan la realitat s'imposi. Un perill", ha sentenciat també a Twitter.

