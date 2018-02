Torrent portarà al TEDH les mesures del TC per vetar la investidura de Puigdemont

El president del Parlament, Roger Torrent, demanarà mesures cautelars al Tribuna Europeu de Drets Humans perquè considera que la decisió del Tribunal Constitucional de posar condicions a la investidura de Carles Puigdemont és una vulneració dels seus drets fonamentals. En les al·legacions que els lletrats presenten davant el Constitucional, defensen que el fet que el TC imposi ara que Puigdemont ha de demanar una autorització judicial per poder sotmetre's a la investidura és una "causa sobrevinguda" que vulnera els seus drets i el dels electors i que no estava prevista quan es va presentar a les eleccions. Al·ludint a la jurisprudència del TEDH, argumenten que aquesta condició s'ha posat posteriorment, cosa que vulnera l'article 3 del protocol addicional del Conveni Europeu de Drets Humans.

En base això, el president del Parlament, Roger Torrent, demanarà mesures cautelars al TEDH, a títol individual, i convida a la resta de diputats a sumar-s'hi si consideren que s'han vulnerat els seus drets. Davant el TEDH no poden interposar demandes les institucions sinó les persones individuals.

La petició de mesures cautelars és un mecanisme excepcional -diferent que la demanda ordinària- que consisteix en què el TEDH actuï de forma preventiva per protegir drets fonamentals que si no es fes res quedarien vulnerats de forma irreversible. Només se'n fa ús en casos excepcionals com devolucions en calent, qüestions del dret a la vida o prevencions de tortures. Tanmateix, experts consultats per l'ARA afirmen que en els últims temps també ha utilitzat aquest mecanisme en casos de desnonaments. Avisen, però, que és una via que té un recorregut difícil.

En les al·legacions que els lletrats han interposat davant al Tribunal Constitucional citen la jurisprudència del TEDH en el cas de Lykourezos. Segons va explicar a l'ARA el president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, David Bondia, aquest parlamentari grec se li va aplicar retroactivament una incompatibilitat -era advocat i, després d'haver-se presentat a les eleccions, es va considerar que era una professió que no es podia combinar amb l'acta de parlamentari-. En aquest cas, el tribunal europeu va considerar que era una condició sobrevinguda que afectava a la "confiança legítima dels electors".

Els lletrats reclamen al TC que no admeti a tràmit el recurs del govern espanyol

Els lletrats sostenen aquesta argumentació en les al·legacions davant del Tribunal Constitucional, contra l'admissió a tràmit del recurs que va interposar el govern espanyol. L'alt tribunal va donar un termini de deu dies a les parts -entre elles JxCat que ja va presentar ahir les seves al·legacions- perquè es defensin davant el recurs del govern espanyol. Els lletrats, en base al dret de participació política i la igualtat en l'accés al càrrec públic, argumenten que no es poden imposar noves condicions a la investidura de Puigdemont a les que ja hi havia en el procés electoral.