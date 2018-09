Torrent s'aferra a l'esperit del 3-O per passar del "referèndum impossible al referèndum inevitable"

El president del Parlament, Roger Torrent, s'ha aferrat a l'esperit del 3-O per sumar aliances per tenir més força a l'hora de reclamar un referèndum pactat: "Hem d'articular una gran confluència a favor del referèndum per passar del referèndum impossible al referèndum inevitable, hem de ser més, però hem d'estar disposats a arribar més lluny", ha conclòs. En una conferència del Fòrum Europa a l'hotel Palace de Barcelona, el dirigent republicà ha apostat per omplir de contingut el discurs independentista i aparcar la retòrica: "Els passos que fem han de ser efectius, l'independentisme ha de pensar en la part del país que no vol la independència, però no hem de renunciar a res i no hem de tornar enrere i l'eina per fer-ho possible és el referèndum perquè és l'única solució possible".

El president de la cambra catalana ha insistit que l'1-O és "irrenunciable" i suposa un "abans i un després en la història d'aquest país i hem de reivindicar aquesta data per defensar el nostre dret a votar, no per mirar al passat". "Malgrat la violència policial, el poble va decidir no retrocedir, però és veritat que avui no som República, tot i fer aflorar un espai de complicitat entre gent molt diversa per defensar la democràcia, aquesta confluència va cristal·litzar després en el 3-0 i aquest és l'espai que ha de fer possible el referèndum definitiu", ha afegit. "Un referèndum que reuneixi tots els requisits per ser efectiu i això interpel·la el govern espanyol com ha fet el govern anglès amb Escòcia", ha reiterat abans de remarcar que és "així com se solucionen els problemes polítics".

"ERC no renuncia a res, però la millor solució és la via escocesa", ha anotat Torrent sobre la possibilitat d'apostar de nou per la unilateralitat per fer efectiva la República. El president del Parlament ha tret ferro a les divisions entre el PDECat i ERC, que es van fer evidents ahir al Congrés quan el PDECat va retirar la moció pel diàleg davant el rebuig dels republicans. "No hi ha divisió, però no podem acceptar limitacions a l'hora d'exercir el dret a l'autodeterminació", ha advertit. Tampoc ha volgut afegir llenya al foc sobre les divergències entre JxCat i ERC sobre els diputats suspesos: "S'està treballant un acord polític, defensant la sobirania i els drets dels càrrecs electes del Parlament".

"El president Sánchez ha de decidir si es deixa condicionar per la dreta o aposta pel diàleg, ha de decidir si vol ser Cameron o Rajoy, si aposta per la violència o per el diàleg, un diàleg que no és possible amb presos polítics", ha anotat Torrent, que ha reclamat que sotmeti a votació la independència de Catalunya. "Plantejar un referèndum sobre un nou Estatut és clarament insuficient perquè no dona resposta a la demanda d'una part significativa de la població", ha deixat clar sobre la proposta del president espanyol de votar una reforma estatuària. Torrent també ha advertit sobre les conseqüències que tindrà una sentència condemnatòria contra els dirigents independentistes empresonats. "El judici polític contra els presos polítics definirà la qualitat democràtica de l'estat espanyol i tot el que no sigui l'absolució ferirà per sempre el seu estat de dret i trencarà les relacions entre les institucions perquè un referèndum mai pot ser delicte", ha subratllat Torrent.

El president de la cambra catalana ha manifestat avui que la sentència del 2010 contra l'Estatut "trenca el vincle entre legitimitat i legalitat i impugna el pacte polític desvirtuant el dret a decidir de la ciutadania sobre el seu marc jurídic". "L'anul·lació sistemàtica de lleis aprovades per àmplia unanimitat o la repressió contra els legítims representants polítics és la prova més evident de la utilització barroera de la legalitat", ha afegit. En aquest sentit, Torrent ha sentenciat que "la legalitat no pot imposar-se a la democràcia".