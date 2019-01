Torrent demana que s'investigui "a fons" l'adjudicació de la causa de l'1-O al jutjat 13

El president del Parlament, Roger Torrent, ha demanat aquest dimarts a la tarda que s'investigui "a fons" com es va adjudicar la causa de l'1-O al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona perquè hi ha "dubtes més que raonables". "Les justificacions i explicacions que s'han donat fins ara no els aclareixen", ha advertit Torrent, que veu "contradiccions" entre els documents del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i els del Col·legi d'Advocats (ICAB) i, també, en les explicacions del TSJC i la jutgessa degana de Barcelona, Mercè Caso. "Cada vegada és més evident i hi ha més indicis que la causa contra el referèndum és un muntatge de la dreta judicial per combatre l'independentisme i perseguir una idea política", ha reblat.

El president del Parlament alerta que aquesta situació no "només" ha de "preocupar" els independentistes, sinó el "conjunt de demòcrates" perquè estan en "risc drets fonamentals". Torrent ha demanat "depurar responsabilitats si n'hi ha" i considera que les "respostes i justificacions" que s'han donat fins ara no han "aclarit" la situació, en què veu una "opacitat" que s'ha de "rascar".

Torrent ha afirmat que aquests "dubtes" se sumen a un "conjunt d'irregularitats flagrants en la instrucció del cas" i ha recordat que aquesta causa "va generar els escorcolls del 20 de setembre, l'inici d'un relat judicial fictici". "Una farsa judicial que parla de violència, tumults i rebel·lió", ha afegit Torrent, que aquest dimarts ha acompanyat el candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, en una passejada pel barri de Les Corts.