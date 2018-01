Torrent no 'desobeeix' i manté el rellotge parat

Roger Torrent ha fet bona la brillant frase del novel·lista de la generació perduda Francis Scott Fitzegerald. A 'Crack-Up', una col·lecció d'assajos, l'escriptor apunta: "La prova d'una intel·ligència de primera classe és la capacitat de mantenir dues idees oposades en ment i al mateix temps retenir la capacitat per funcionar".

En la seva compareixença, Torrent -emplaçat pel Tribunal Constitucional i amenaçat pel PP- fa exactament això: critica el govern de Mariano Rajoy i el TC i, al mateix temps, obeeix el requeriment de no celebrar la investidura a distància en ajornar la sessió d'investidura. O més ben dit: ni Torrent ni la mesa del Parlament desobeeixen i així no li donen la oportunitat al govern espanyol d'accelerar a través de la fiscalia una querella criminal pel delicte de desobediència davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

La decisió d'evitar que una sessió simbòlica -volem una investidura real i efectiva, no una de simbòlica, han dit Torrent i Sergi Sabrià- sigui l'ariet per a un nou enfrontament polític i penal amb l'executiu espanyol i el TC, amb possibles conseqüències per als consellers en llibertat provisional i per als dirigents independentistes que estan en presó incondicional, ha estat mal rebuda tant en certes files del sobiranisme com al PP.

Tampoc, paradoxalment, ha caigut bé al TC, segons fonts consultades per l'ARA. És paradoxal perquè l'essencial de la decisió de Torrent ha estat acatar l'ordre de no sotmetre a votació la candidatura de Puigdemont. Però al TC, si bé això és finalment admès com a fonamental, s'ha vist la jugada com un intent d'emmascarar la decisió d'obeir amb l'argument dels deu dies de termini atorgats a les parts pel TC per al·legar en el recurs del govern espanyol segons el qual Puigdemont no podia, i no pot, ser candidat. I aquestes fonts entenen que avui hi ha hagut una investidura fallida i que, per tant, comencen a córrer les agulles del rellotge per comptar els dos mesos que fixa el reglament per trobar un nou candidat.

Com ha pogut tenir lloc una investidura fallida sense sessió i sense candidat de cos present és un fenomen metafísic interessant, però l'elaboració jurídica dona segurament per a això i molt més. Sense anar més lluny, si la mesura cautelar imposada per unanimitat pel TC ha assumit que Puigdemont podia i pot ser candidat -a Espanya i a presó amb autorització judicial-, ¿no equival això a admetre a tràmit el recurs del govern espanyol i 'ipso facto' desestimar-lo?

El president del Parlament i la mesa han ajornat la sessió d'investidura, l'han prorrogat, per així dir-ho, a una data posterior encara per determinar.